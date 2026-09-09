EEUU anuncia la interceptación de otro buque supuestamente relacionado con la banda criminal Los Choneros en el Pacífico

Imagen de archivo de un barco interceptado por el Ejército de Estados Unidos en aguas del Pacífico - SOUTHCOM EN X

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 28 tripulantes detenidos tras las últimas interceptaciones, por parte del Ejército de Estados Unidos, de embarcaciones ecuatorianas presuntamente vinculadas con la banda criminal Los Choneros, la más grande de Ecuador, han sido puestas en libertad, después de que hayan sido procesadas 60 personas, arrestadas en esas mismas condiciones, de las cuales 32 serán sometidas a un procedimiento directo, mientras que la detención de las citadas 28 ha sido declarada ilegal.

En los últimos días, la Justicia del país andino ha celebrado al menos dos audiencias relacionadas con los tripulantes que han sido detenidos tras la interceptación y hundimiento, por parte del Mando Sur del Ejército de Estados Unidos (SOUTHCOM, por sus siglas en inglés), de las embarcaciones 'Conquista II', 'OM2' y 'María Candelaria', según ha informado el diario 'Primicias', el cual se ha referido a ellas como "barcos artesanales".

Concretamente, la primera audiencia fue celebrada el pasado 5 de septiembre contra 28 tripulantes del 'OM2' y 'Conquista II', proceso en el cual el juez declaró ilegal la detención y ordenó su libertad inmediata, según el mismo medio, que agrega que la segunda diligencia fue llevada a cabo tres días después contra 32 personas más, 24 del 'María Candelaria' y otras ocho del 'Conquista II'.

Sin embargo, en este último caso, el hecho fue calificado como flagrante, la detención considerada legal y la Fiscalía abrió una instrucción por un supuesto delito de asociación directa. Todo ello, mientras se aguarda a la resolución de una audiencia de 'habeas corpus' solicitada por organizaciones de defensa de los Derechos Humanos y familiares de tripulantes del 'Conquista II'.

Entre el 28 de agosto y el 7 de septiembre, el Ejército estadounidense ha afirmado haber interceptado, destruido y hundido en aguas del Pacífico cinco supuestas estaciones flotantes de abastecimiento de combustibles que, según informaciones de su Inteligencia, estarían relacionadas con Los Choneros.

Las mismas, según siempre 'Primicias', se tratarían de los barcos artesanales 'Los Tres Hermanos', 'Conquista II', 'OM2' y 'María Candelaria', así como el atunero industrial 'Montecristi', cuyos 23 tripulantes están pendientes de llegar tras su detencion el pasado día 7.

A ello cabe sumar la interceptación y destrucción, este mismo martes, de una nueva supuesta estación flotante de reabastecimiento que, según ha informado el SOUTHCOM en un mensaje en redes, "prestaba apoyo a operaciones ilícitas de tráfico de drogas en el mar en el Pacífico oriental".

"Bajo la dirección del Mando Sur del Ejército de Estados Unidos (SOUTHCOM), la Fuerza Operativa Conjunta del Hemisferio Occidental (conformada por los 18 Estados miembro de su Coalición Contra los Cárteles de las Américas) ha interceptado con éxito una estación flotante de reabastecimiento que prestaba apoyo a operaciones ilícitas de tráfico de drogas en el mar del Pacífico oriental", ha anunciado la autoridad castrense que ha vuelto a vincular a la misma a Los Choneros.

La misma, según el abogado Juan Alvia, quien es parte de la defensa de los pescadores detenidos y ha sido consultado por el citado medio andino, ha informado de que este martes el barco artesanal 'Don Rufo', con 16 pescadores, también ha sido interceptado por el Mando Sur.