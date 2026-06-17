EEUU anuncia más de 860 millones en ayuda a UNICEF y el Programa Mundial de Alimentos

Archivo - El embajador de EEUU en la ONU, Michael Waltz, durante una sesión. - Europa Press/Contacto/Lev Radin - Archivo

MADRID, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos ha anunciado este miércoles que destinará más de mil millones de dólares (unos 860 millones de euros) en ayuda al Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) alegando que las organizaciones de Naciones Unidas han dado pasos en una serie de reformas pactadas con Washington.

"Este anuncio se basa directamente en el enorme éxito del histórico memorando de entendimiento sobre el 'reinicio humanitario' suscrito en diciembre de 2025 por la Administración Trump con la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA)", ha señalado el Departamento de Estado estadounidense en un comunicado.

En concreto, 218 millones de dólares (unos 187 millones de euros) irán destinados a UNICEF, mientras que el PMA recibirá más de 800 millones dólares (casi 690 millones de euros). Según la Administración norteamericana, se trata de la segunda y tercera entrega de una serie de adjudicaciones globales del Departamento de Estado a organizaciones previamente evaluadas.

El Departamento de Estado ha sostenido que este paso evidencia el compromiso estadounidense con un "modelo renovado de asistencia humanitaria" que se basa en "la rapidez, la rendición de cuentas, el impacto medible y la eliminación del despilfarro burocrático".

Washington ha insistido en que libera estos fondos después del éxito en la implementación de un plan para mejorar la eficiencia del despliegue de fondos humanitarios. Específicamente, ha subrayado que las actividades se concentran bajo un único coordinador humanitario o residente local con lo que se "mejora la eficiencia y ofrece resultados medibles, refuerza la rendición de cuentas y elimina el despilfarro, el fraude y los abusos".

Justifica igualmente este modelo en que "se reduce drásticamente la burocracia para destinar más recursos al trabajo humanitario de primera línea y menos a gastos generales".

"Este apoyo a UNICEF y al PMA demuestra además el compromiso de la Administración con la reforma de Naciones Unidas. Al dirigir recursos a organizaciones que cumplen rigurosos estándares de rendimiento y ofrecen resultados medibles, Estados Unidos incentiva al conjunto del sistema humanitario para que adopte los niveles de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas que esperan los contribuyentes estadounidenses", ha indicado, para recalcar que se busca "reducir duplicidades y costes" y ponerlo como ejemplo de "lo que puede lograrse mediante asociaciones orientadas a la reforma".

REACCIÓN DE LA ONU

Por su parte, el PMA ha mostrado su satisfacción con el anuncio de una contribución directa del Departamento de Estado de Estados Unidos, señalando que se trata de una "financiación crucial" que respaldará sus operaciones alimentarias y nutricionales de emergencia, permitiendo llegar a más de 38 millones de las personas más vulnerables en al menos 37 países.

"Esta generosa contribución se suma a las ya significativas aportaciones de Estados Unidos realizadas a través de los fondos comunes gestionados por la OCHA, en apoyo de la asistencia de emergencia en 21 países", ha añadido.

El director ejecutivo en funciones del PMA, Carl Skau, ha valorado que el anuncio de Estados Unidos llega en un momento en que "las necesidades superan a los recursos disponibles", por lo que llega en un "momento crítico". "Es un salvavidas para llegar a las personas al borde de la hambruna, proporcionar apoyo nutricional a madres y niños, y posicionar suministros alimentarios para evitar que millones de personas caigan en una situación de hambre extrema aún mayor", ha apuntado.

En este sentido, ha dicho que sus equipos "pueden actuar con rapidez y a gran escala" y seguirán "respondiendo al hambre con eficiencia, transparencia y rendición de cuentas". La ayuda permitirá "una actuación temprana, eficiente y de gran impacto gracias a la incomparable red logística global del PMA, sus reservas alimentarias preposicionadas y los sistemas de focalización basados en datos".

De esta forma, la aportación estadounidense contribuirá a llegar a personas de todo el mundo, "ya sea ampliando nuestras operaciones para combatir el hambre aguda en Líbano, expandiendo la asistencia en efectivo a familias desplazadas en Haití o reforzando las líneas esenciales de suministro alimentario y logístico en las regiones de República Democrática del Congo afectadas por el ébola", ha añadido, indicando que el PMA espera que ahora este compromiso sea refrendado por el resto de la comunidad internacional.