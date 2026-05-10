EEUU anuncia la muerte de uno de sus militares desaparecido durante unos ejercicios en Marruecos

Teniente primero Kendrick Lamont Key, Jr. - EJÉRCITO DE EEUU

MADRID 10 May. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha anunciado este domingo la muerte de uno de sus dos militares desaparecidos el pasado 2 de mayo en Marruecos durante los ejercicios conjuntos internacionales León Africano 2026.

Un equipo de búsqueda militar marroquí recuperó el cadáver del teniente primero Kendrick Lamont Key Jr., de 27 años, natural de Richmond (Virginia) a las 08.55 de la mañana a un kilómetro de la zona de su desaparición, en el área de entrenamiento de Cap Draa.

Más de 1.000 militares y civiles estadounidenses y marroquíes participan en las operaciones de búsqueda mientras continúa la investigación sobre las causas de la desaparición de los dos militares.

Las Reales Fuerzas Armadas Marroquíes trasladaron los restos del militar en helicóptero a la morgue del Hospital Militar Moulay El Hassan, en Guelmim, Marruecos. Se están realizando los trámites para repatriar los restos a Estados Unidos.