EEUU anuncia restricciones de visados para decenas de personas acusadas de "organizar" caravanas de migrantes

Archivo - Imagen de archivo de migrantes procedentes de México. - Jon Putman / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado que impondrá restricciones de visado a más de 15 personas acusadas de "organizar, facilitar o promover" caravanas de migrantes desde países de Latinoamérica hacia el norte, en dirección a la frontera de Estados Unidos, unas medidas que pueden incluir la retirada de documentos para aquellos que ya cuentan con ellos.

El Departamento de Estado ha indicado que esta medida ha sido adoptada siguiendo investigaciones que revelan que estas personas habrían supuestamente "reclutado, coordinado y dirigido a grandes grupos de migrantes para que realizaran el viaje" hacia el norte, aunque no ha ofrecido más detalles al respecto.

"Cualquiera de estas personas o cualquier participante en una caravana que solicite un visado para Estados Unidos o intente viajar a nuestro país se enfrentará a un escrutinio adicional, y el Departamento tomará las medidas oportunas, que pueden incluir la denegación o la revocación de sus visados", ha declarado el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado.

Estas restricciones se enmarcan en las medidas adoptadas por las autoridades estadounidenses durante el último año y podrían afectar también a funcionarios de gobiernos extranjeros y terceros acusados de "facilitar a sabiendas la inmigración ilegal hacia Estados Unidos", entre ellos agentes de inmigración y aduanas, así como autoridades aeroportuarias, entre otras.

Las caravanas de migrantes llevan años desplazándose hacia el norte, en dirección a la frontera sur de Estados Unidos, y su existencia se incrementó especialmente entre los años 2020 y 2024.