EEUU anuncia una serie de acuerdos con China, incluido que "Irán no puede tener armas nucleares"

Donald Trump y Xi Jinping - White House Press Office apaima / Zuma Press / Eu

MADRID 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Casa Blanca ha informado este domingo de una serie de acuerdos alcanzados durante la visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a China, incluido un consenso sobre que "Irán no puede tener armas nucleares", la desnuclearización de Corea del Norte o pactos comerciales.

"Los dos líderes han acordado que Irán no puede tener armas nucleares, han pedido la reapertura del estrecho de Ormuz y coinciden en que no se puede permitir que ningún país ni organización cobre peajes", ha explicado la Presidencia estadounidense en referencia a las conversaciones entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping.

En cuanto a Corea del Norte, Xi y Trump "han confirmado su objetivo común de desnuclearizar Corea del Norte", una expresión habitualmente utilizada con el formato "desnuclearización de la península de Corea" para incluir a Corea del Sur, aunque en este caso menciona únicamente a Corea del Norte.

A nivel comercial Washington destaca que Trump "ha negociado una serie de compromisos que incrementarán los empleos bien pagados en Estados Unidos y abrirán mercados para los productos de Estados Unidos".

China comprará 200 aviones Boeing para las aerolíneas chinas, productos agrarios por valor de 17.000 millones de dólares anuales en 2026, 2027 y 2028, renovará las licencias para la exportación de más de 400 factorías cárnicas y hará por levantar todas las suspensiones a industrias cárnicas estadounidenses. También recuperará la importación de aves siempre que las autoridades comprueben la ausencia de gripe aviar.

"China resolverá las preocupaciones de Estados Unidos por el déficit en la cadena de suministro de las tierras raras y otros minerales críticos, tales como el itrio, el escandio, el neodimio e el indio", ha explicado la Casa Blanca. También "resolverá las preocupaciones de Estados Unidos por la prohibición y las restricciones a la venta de tierras raras y el procesamiento de equipo y tecnologías".

Asimismo se ha pactado la creación de dos organismos para "optimizar la relación económica bilateral: la Junta de Comercio EEUU-China y la Junta de Inversiones EEUU-China".

Estos acuerdos "históricos (...) mejorarán la estabilidad y la confianza en los negocios y los consumidores de todo el mundo", ha resaltado el comunicado de la Casa Blanca.