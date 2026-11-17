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MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
El militar estadounidense arrestado la semana pasada en Reino Unido bajo la presunción de que estaba espiando para Rusia ha pasado a custodia del Ejército norteamericano, que a partir de ahora se encargará de continuar con la investigación.
El primer anuncio de su detención fue publicado el 10 de noviembre e identificó al militar como un hombre de 41 años que acabó bajo custodia policial cerca de la ciudad de Gloucester, en el suroeste de Inglaterra.
El militar se ha pasado detenido esta semana en virtud de la Ley de Seguridad Nacional de 2023 y ha permanecido hasta ahora bajo custodia en una comisaría de Londres.