EEUU autoriza a India comprar petróleo ruso durante un mes por el conflicto en el golfo Pérsico

MADRID 6 Mar.

El Gobierno de Estados Unidos ha emitido este jueves una licencia autorizando a India adquirir petróleo ruso durante 30 días, lo que da a este país más opciones para adquirir combustible, en medio del conflicto desatado el pasado sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán, que ha respondido atacando países del golfo Pérsico e imponiendo un bloqueo sobre el estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente uno de cada cinco barriles de petróleo.

La licencia, anunciada por el Departamento del Tesoro, cubre las transacciones relacionadas con la venta de productos petrolíferos rusos que estuvieran cargados en buques antes de este jueves, 5 de marzo, siempre que se entreguen a India y sean comprados por una refinería de este país.

La medida, que expira el 4 de abril, permitirá que el crudo "siga fluyendo hacia el mercado mundial" si bien "no proporcionará un beneficio financiero significativo al Gobierno ruso", ha asegurado el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en sus redes sociales.

"India es un socio esencial de Estados Unidos, y esperamos que Nueva Delhi aumente sus compras de petróleo estadounidense. Esta medida provisional aliviará la presión causada por el intento de Irán de tomar como rehén la energía mundial", ha agregado, tras presumir de que la política energética del presidente estadounidense, Donald Trump, haya provocado "los niveles más altos jamás registrados" de producción de petróleo y gas.

Esta exención llega meses después de que el jefe de la Casa Blanca impusiera aranceles a los productos indios en un intento de presionar al Gobierno del primer ministro Narendra Modi para que abandonara las compras de energía a Rusia y, a su vez, para ejercer presión económica sobre el presidente ruso, Vladimir Putin, para que ponga fin a la guerra en Ucrania.