EEUU califica de "extraordinario" el progreso de Europa para asumir su defensa convencional

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y el subsecretario de Defensa para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Elbridge A. Colby, realizan declaraciones a la prensa. En Bruselas, a 27 de agosto de 2026. - OTAN

BRUSELAS 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El subsecretario de Defensa de Estados Unidos para Asuntos Políticos, Elbridge Colby, ha calificado este jueves de "extraordinario" el progreso realizado por los aliados europeos para suplir el reajuste militar de su país en Europa, al constatar que "ya están asumiendo" la responsabilidad de su propia defensa convencional.

"Europa, que obviamente es un continente muy rico, puede asumir y ya está asumiendo la responsabilidad principal de su propia defensa convencional", ha afirmado el 'número dos' del Pentágono en unas declaraciones a la prensa junto al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, tras encontrarse con representantes de los 32 Estados miembro de la Alianza.

Colby ha subrayado que "gracias" al presidente estadounidense, Donald Trump, y al jefe de la Alianza, Europa ha llevado a cabo un "extraordinario progreso" hasta el momento para hacerse cargo de su defensa tras el reajuste militar de Washington en Europa, que ha vuelto a denominar como "OTAN 3.0".

Durante la jornada ha asistido a una reunión del Consejo del Atlántico Norte, una cita a la que ha acudido, según él mismo ha manifestado, con "espíritu de consulta y compromiso" con sus aliados, escuchando de ellos cómo han incrementado el gasto total en defensa y cómo están supliendo los vacíos que deja la revisión de capacidades militares de la Administración Trump.

En esa línea, ha destacado especialmente las "inversiones extraordinarias" realizadas por gobiernos como Polonia, Alemania o Países Bajos, y ha expresado su deseo de que "otros" aliados se sumen a ese esfuerzo en los próximos meses.

El subsecretario de Defensa de Estados Unidos ha añadido que Europa sigue siendo "un continente" con un "interés crítico" para su país pese a la atención que Washington también presta al hemisferio occidental y otras regiones del mundo el Indo-Pacífico.

Por su parte, Rutte ha puesto cifras a ese esfuerzo, al señalar que en 2025 los aliados europeos y Canadá han invertido 139.000 millones de dólares (unos 120.000 millones de euros) más en defensa que en años anteriores, un incremento que, según ha dicho, "sigue continuando" aunque "todavía queda mucho más por hacer".

El secretario general ha añadido que "la misma" tendencia de compromiso al alza se aprecia tanto en el desarrollo de capacidades militares como en la presencia de europeos en puestos de liderazgo dentro de la estructura de mando de la OTAN.