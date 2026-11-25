Archivo - El representante del Gobierno de Venezuela, Jorge Rodríguez, y de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera, tras finalizar el tercer ciclo de conversaciones para la estabilización y democratización del país. - JORGE RODRÍGUEZ EN X - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha celebrado este martes la conclusión de la última ronda de negociaciones políticas en Venezuela entre el Gobierno y la oposición agrupada en torno a la Asamblea Nacional de 2015, aunque ha reiterado su llamamiento a la liberación inmediata de todos los presos políticos y ha instado a garantizar la participación de todos los actores hacia unas elecciones "libres, justas y creíbles".

En un comunicado difundido por el portavoz de la diplomacia estadounidense, Thomas Pigott, la Administración de Donald Trump ha aplaudido que este proceso liderado por los propios venezolanos siga impulsando "las reformas institucionales y las libertades políticas necesarias" tras la denominada 'Operación Resolución Absoluta', en la que el presidente Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, fueron detenidos el pasado 3 de enero.

Washington ha destacado especialmente los pasos dados para reconstruir un Tribunal Supremo de Justicia independiente, cuyo plazo de postulación para renovar a 32 magistrados y altos cargos judiciales cerró el pasado 18 de noviembre con más de 1.300 aspirantes, así como el compromiso de reformar antes de que acabe este año "leyes represivas", entre ellas la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo.

Asimismo, el departamento dirigido por Marco Rubio ha valorado el acuerdo para abrir una consulta con todas las organizaciones políticas de cara a modificar la Ley de Partidos Políticos --centrada en el estatus, actualización y revalidación de las formaciones y en la creación de una defensoría para proteger la participación política--, además de la regularización de las concesiones de determinados medios de comunicación audiovisuales.

"Alentamos a ambas partes a seguir cumpliendo sus compromisos, asegurando la participación de todos los actores políticos y avanzando hacia elecciones creíbles. Reiteramos nuestro llamamiento para la liberación inmediata de todos los presos políticos", ha subrayado Pigott, reafirmando el respaldo de Estados Unidos al plan en tres fases diseñado por Trump y Rubio para la estabilización, recuperación económica y reconciliación política del país.

El pronunciamiento de Washington llega después de que las delegaciones encabezadas por el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, y la representante de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera, cerraran este lunes en Caracas el cuarto ciclo de diálogo con un acuerdo de ocho puntos que incluye también iniciar la reforma de la Ley Constitucional contra el Odio para despenalizar conductas y revisar las concesiones de canales como Globovisión, Venevisión, Televen, Fe y Alegría, VTV, ANTV y emisoras comunitarias, junto a una hoja de ruta para recuperar el oro venezolano retenido en Reino Unido.