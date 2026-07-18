EEUU celebra las nuevas medidas de Reino Unido contra la Guardia Revolucionaria iraní

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MADRID 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han celebrado este viernes la decisión de Reino Unido de designar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y al grupo Harakat Ashab al Yamin al Islamiya (HAYI) en el marco de su nueva Ley de Seguridad Nacional, al considerar que refuerza la respuesta frente a las actividades atribuidas a Teherán.

"Estados Unidos acoge con satisfacción la acción de Reino Unido para designar al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y a Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya bajo su nueva Ley de Seguridad Nacional", ha afirmado el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado.

El portavoz ha denunciado además que "los intentos de Irán de matar, secuestrar, acosar e intimidar en Estados Unidos, Reino Unido y en todo el mundo son deplorables y socavan la soberanía nacional y las normas internacionales".

En este sentido, Pigott ha reiterado el compromiso de Washington de mantener la coordinación con sus aliados para responder a este tipo de amenazas y exigir responsabilidades a Teherán. "Continuaremos trabajando estrechamente con socios para promover la rendición de cuentas por el terrorismo respaldado por Irán en todo el mundo", ha concluido.

Estas declaraciones del portavoz de Estado estadounidense llegan después de que el Gobierno de Reino Unido propusiera este lunes incluir a la Guardia Revolucionaria de Irán en una lista de grupos que podrá perseguir con nuevos poderes al quedar equiparados a los servicios de inteligencia extranjeros en el marco de Ley de Seguridad Nacional, en un movimiento para responder a las actividades de grupos respaldados por Estados extranjeros, en medio de lo que considera una oleada de ataques por parte de grupos apoyados por Irán o Rusia.

Todo ello, tras los ataques reivindicados por HAYI a lugares vinculados a las comunidades judía e israelí, pero también contra disidencia iraní en Reino Unido.

En concreto, esta decisión se traduce en mayores competencias de las autoridades británicas para combatir las actividades relacionadas con amenazas estatales llevadas a cabo por estos grupos.

"Los nuevos delitos de apoyo y asistencia a estas organizaciones podrían conllevar penas de hasta 14 años de prisión", informó Londres a este respecto, matizando que ahora la justicia "ya no tendrá que demostrar en cada caso la existencia de un vínculo con una potencia extranjera".

De esta forma se agiliza el inicio de causas penales contra personas que lancen ataques en suelo británico, garantizando una mejor rendición de cuentas de acuerdo a la legislación de seguridad nacional, que contempla penas de "hasta cadena perpetua".

El Gobierno de Irán, por su parte, ha rechazado este la acción de Reino Unido, un paso que ha tildado de "injustificado" e "irresponsable", y ha criticado que Londres dé el paso "a partir de afirmaciones infundadas sobre seguridad" mientras "acoge y apoya a redes y grupos terroristas y violentos", antes de adelantar que se reserva el derecho para adoptar medidas en respuesta ante la decisión del Ejecutiivo británico.