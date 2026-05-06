EEUU condena el ataque de las RSF contra el aeropuerto de Jartum y pide una "tregua humanitaria" en Sudán

El asesor especial de Estados Unidos para Asuntos Árabes y Africanos, Massad Boulos, durante una cumbre en la capital de Alemania, Berlín, en abril de 2026 (archivo) - Michael Kappeler/dpa

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos ha condenado el ataque perpetrado por las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) contra el aeropuerto de la capital de Sudán, Jartum, y ha vuelto a hacer un llamamiento a "una tregua humanitaria" en el marco del conflicto desatado en abril de 2023 entre el Ejército y el grupo paramilitar, que ha sumido al país africano en una profunda crisis.

El asesor especial de Estados Unidos para Asuntos Árabes y Africanos, Massad Boulos, ha resaltado en un mensaje en redes sociales que "los objetos civiles no deben ser atacados" y ha valorado que "los aeropuertos civiles son especialmente clave para el movimiento de suministros y personal humanitario".

"Ataques como este crean un nuevo obstáculo para el acceso humanitario, que se necesita de forma desesperada. Estos ataques deben cesar; las partes beligerantes deben aceptar una tregua humanitaria, avanzar hacia un alto el fuego permanente y facilitar la transición a un gobierno civil basado en un diálogo nacional inclusivo", ha explicado.

En este sentido, ha reseñado que tanto el Ejército como las RSF "deben reconocer que no hay una solución militar a este mortífero conflicto" y ha hecho hincapié en que "el apoyo externo" a las partes "debe detenerse de forma inmediata e inequívoca". "Cualquier asistencia continuada que permita los combates implica una responsabilidad directa en la prolongación del conflicto y el sufrimiento del pueblos sudanés", ha zanjado.

A las críticas al ataque se ha sumado el ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelati, que ha condenado "en los términos más enérgicos" los ataques contra el aeropuerto de Jartum y ha apostado por "restablecer la seguridad y la estabilidad" en el país africano, según un comunicado publicado por la cartera a través de redes sociales.

Las autoridades de Sudán apuntaron directamente a Etiopía y Emiratos Árabes Unidos (EAU) por su presunto apoyo a las RSF y su responsabilidad en el ataque contra el aeropuerto, algo rechazado desde Adís Abeba. Jartum respondió llamando a consultas a su embajador en Etiopía tras asegurar que contaba con pruebas concluyentes sobre el papel de las autoridades etíopes en estos incidentes.

El portavoz de las Fuerzas Armadas de Sudán, Asim Auad Abdeluahab, especificó que los datos de un dron derribado el 17 de marzo permitieron determinar que pertenecía a EAU y operó desde territorio etíope. Además, reseñó que entre el 1 y el 4 de mayo se detectó otro dron lanzado desde el aeropuerto etíope de Bahir Dar y penetró hasta Yebel Aulia, desde donde habría atacado el aeropuerto de Jartum antes de ser interceptado.

CINCO MUERTOS EN UN ATAQUE EN NILO BLANCO

Por otra parte, al menos cinco personas han muerto y cerca de diez han resultado heridas a causa de un ataque con drones achacado a las RSF contra dos gasolineras en la localidad de Kosti, en el estado de Nilo Blanco (sur), según ha denunciado la organización civil Sudan Doctors Network a través de un comunicado en redes sociales.

Así, ha indicado que "este ataque deliberado con drones es parte de los repetidos ataques contra instalaciones civiles, incluida infraestructura vital de la que dependen los ciudadanos para su día a día", sin que las RSF se hayan pronunciado por ahora sobre el incidente.

"Esto supone una clara violación del Derecho Internacional Humanitario, que obliga a la protección de civiles y objetos civiles", ha manifestado, antes de resaltar que este tipo de ataques "incrementan el sufrimiento de los civiles, en medio de unas condiciones humanitarias cada vez más deterioradas".

En este sentido, ha hecho hincapié en que "la continuación de este tipo de ataques agrava las crisis sanitarias y de subsistencia, al tiempo que socava cualquier esfuerzo por brindar incluso los servicios básicos más esenciales a la ciudadanía", antes de reclamar a la comunidad internacional que "asuma sus responsabilidades ante estas graves violaciones":

La organización ha pedido por ello medidas contra los líderes de las RSF para que "rindan cuentas por los crímenes cometidos contra civiles", así como "una presión real y efectiva para detener los ataques contra la infraestructura civil y garantizar la protección de la población civil, de conformidad con las leyes y convenciones internacionales".

La guerra civil estalló el 15 de abril de 2023 a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno de las Fuerzas Armadas, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, un proceso ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.