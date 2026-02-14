EEUU confirma ataques contra más de 30 posiciones de Estado Islámico en Siria desde principios de mes

Ataques de EEUU contra Estado Islámico en Siria - CENTCOM/X
MADRID 14 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Ejército de Estados Unidos ha lanzado en una semana una decena de ataques contra más de 30 posiciones de la organización yihadista Estado Islámico en Siria.
El Mando Central del Ejército estadounidense, el CENTCOM, ha informado en redes sociales que estos ataques han ocurrido desde el 3 al 12 de febrero y que destruyeron "objetivos de infraestructura y arsenales de Estado Islámico" gracias al uso de "munición de precisión desde aviones de combate, helicóptero y aviones no tripulados.
Las fuerzas del CENTCOM también realizaro días antes, entre el 27 de enero y el 2 de febrero, cinco ataques contra un centro de comunicaciones de Estado Islámico, un nodo logístico crítico e instalaciones de almacenamiento de armas.
La Operación Ataque Ojo de Halcón se lanzó en respuesta a un ataque del 13 de diciembre contra fuerzas estadounidenses y sirias en Palmira.
La emboscada de Estado Islámico resultó en la muerte de dos militares estadounidenses y un intérprete estadounidense. Más de 50 terroristas han sido "abatidos o capturados" y más de 100 objetivos de infraestructura han sido atacados con cientos de munición de precisión durante dos meses de operaciones.