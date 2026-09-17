EEUU confirma "comunicación constante" con sus socios en Oriente Próximo ante la ofensiva de los hutíes en Yemen

Archivo - Simpatizantes de los hutíes en la capital de Yemen, Saná, en una manifestación en solidaridad con el pueblo palestino - Osamah Yahya/dpa - Archivo

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha confirmado este jueves que mantiene una "comunicación constante" con sus socios en Oriente Próximo ante la ofensiva lanzada el 3 de septiembre por los hutíes en Yemen, antes de insistir en que sus principales objetivos en la región pasan por "garantizar la libertad de navegación" en el mar Rojo y "evitar la exportación del terrorismo".

"Mantenemos una comunicación constante con nuestros aliados y socios regionales en relación con Yemen y estamos centrados en nuestros objetivos compartidos de lucha contra el terrorismo frente a los hutíes y otros grupos terroristas que siembran el caos en toda la región", ha dicho un portavoz del Departamento de Estado estadounidense en declaraciones concedidas a Europa Press.

Así, tras declinar pronunciarse sobre un supuesto encuentro con representantes de los rebeldes yemeníes en Omán para abordar la nueva situación sobre el terreno tras los avances de los hutíes en los alrededores del estrecho de Bab el Mandeb, ha insistido en que la libertad de navegación en la zona sigue siendo un objetivo prioritario para Washington.

"Entre los intereses fundamentales de Estados Unidos en Oriente Próximo figuran garantizar la libertad de navegación en el mar Rojo y en la región, así como impedir la exportación del terrorismo", ha dicho este portavoz, que ha reseñado que la Administración de Donald Trump "ha demostrado claramente su compromiso de defender estos intereses frente a la agresión de Irán y sus grupos afines".

Las palabras de este portavoz llegan días después de que el propio Trump desvelara que los pidieron a Estados Unidos que no intervinieran ante la ofensiva en la zona de Bab el Mandeb. "Los hutíes nos llamaron. No quieren luchar con nosotros. Nos hicieron saber que no quieren que fuéramos a por ellos. Están dejando pasar a los barcos", sostuvo.

En este sentido, fuentes citadas por el portal de noticias Axios señalaron el martes que diplomáticos estadounidenses se reunieron durante el fin de semana con representantes hutíes en la Embajada de Estados Unidos en Omán para abordar la situación, encuentro en el que los hutíes trasladaron a Washington que quieren que el alto el fuego alcanzado en mayo de 2025 siga en pie y garantizaron que no atacarán a buques ajenos a Arabia Saudí en la zona.

Las autoridades estadounidenses han decidido por ahora no implicarse directamente en el conflicto en apoyo a Riad, uno de sus principales aliados en la región y que apoya a las autoridades yemeníes reconocidas internacionalmente, que ha sufrido importantes varapalos territoriales ante el avance de los hutíes, que han tomado la totalidad de la costa del mar Rojo, incluida la estratégica ciudad de Moca.

Estos avances incrementan las capacidades de los rebeldes de afectar el tráfico marítimo en Bab el Mandeb --algo que ya han prometido que no harán--, cuya importancia ha aumentado a raíz de las afectaciones al tránsito en el estrecho de Ormuz tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

La situación amenaza con provocar el colapso total de la tregua alcanzada en 2022, después de años de guerra y en medio de los intentos mediados por Naciones Unidas para lograr un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto abierto en 2014, que ha sumido al país en una de las crisis internacionales más graves a nivel internacional.