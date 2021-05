EEUU confirma que no se reincorporará al acuerdo de vigilancia mutua aérea con Rusia

Archivo - Imagen de archivo de una cabina de radar de EEUU - U.S. NAVY - Archivo

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado que no se reincorporará al acuerdo con Rusia sobre vigilancia aérea mutua, el llamado Tratado de Cielos Abiertos, al considerar que Moscú ha incumplido con sus obligaciones para el pacto, que el expresidente Donald Trump amenazó con abandonar durante su mandato.

"Estados Unidos lamenta que el Tratado de Cielos Abiertos se ha visto afectado por las violaciones cometidas por Rusia y, una vez concluida la revisión del tratado, concluye que no tiene intención de reincorporarse al mismo", según un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos recogido por el 'The New York Times'.

El acuerdo, que llevaba unos 30 años en vigor, emergió como una solución para que los dos países pudieran vigilar sus movimientos militares mediante sensores aéreos en vuelos restringidos en determinadas zonas del otro país.

En mayo de 2020, Trump amenazó con la retirada después de que Rusia bloqueara vuelos americanos sobre ciudades sospechosas de albergar silos con misiles capaces de llegar a Europa, e incluso realizar un vuelo de control sobre la residencia presidencial de Mar-a-Lago, en Florida.

Aliados de Estados Unidos han argumentado durante mucho tiempo que el verdadero valor estaba en la información que podían recopilar de los aviones y ahora temen perder el acceso a las opiniones sobre el despliegue de tropas y armas rusas, especialmente en lugares como Ucrania. Al final, Estados Unidos apaciguó a los países interesados al asegurar que ellos mismos les proporcionarían la información que necesitaban.

El viceministro de Exteriores de Rusia, Sergei Riabkov, ha lamentado la decisión tomada por la Administración Biden --que en su momento criticó duramente a Trump por su desdén hacia el acuerdo-- como "otro error político" y "un nuevo golpe a la seguridad europea".

"Les hemos dado una oportunidad que no han aprovechado, y siguen difundiendo falacias absurdas sobre nuestras presuntas violaciones del acuerdo. Es inútil insistir sobre ello. Cualquiera en Washington podría ver que es mentira con solo buscar un poco, pero está claro que a nadie le interesa lo más mínimo intentarlo", ha lamentado en declaraciones a la agencia de noticias rusa TASS.