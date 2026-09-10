EEUU confirma nuevos bombardeos contra supuestos objetivos de Al Shabaab en Somalia

Archivo - Imagen der archivo de una bandera de EEUU. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo
MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Ejército de Estados Unidos ha confirmado el lanzamiento de nuevos bombardeos en Somalia contra supuestos objetivos de Al Shabaab, un grupo vinculado a la organización terrorista al Qaeda, en lo que describe como unas acciones coordinadas con las autoridades del país africano.
El Mando África de Estados Unidos (AFRICOM) ha indicado que el 4 de septiembre fue lanzado un primer ataque contra un lugar situado unos 175 kilómetros al oeste de la capital, Mogadiscio, mientras que un día después fue ejecutado un bombardeo contra Quumbi, 75 kilómetros al noroeste de Kismayo.
El AFRICOM no ha especificado cuáles fueron los objetivos atacados o si los bombardeos se saldaron sin bajas entre las filas del grupo terrorista, si bien ha reiterado que "sigue actuando junto al Gobierno federal y las Fuerzas Armadas de Somalia para degradar las capacidades de Al Shabaab a la hora de amenazar a fuerzas y ciudadanos estadounidenses".
El grupo terrorista ha incrementado sus ataques en los últimos meses, llegando a tomar zonas al norte de Mogadiscio, a pesar de que las autoridades han reforzado sus operaciones con apoyo de clanes y milicias locales, todo ello como parte del plan adoptado por el presidente somalí, Hasán Sheij Mohamud.