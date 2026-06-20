EEUU confirma el paso de 55 buques por Ormuz hasta el anuncio del cierre iraní

Estrecho de Ormuz (archivo) - Europa Press/Contacto/Xinhua

MADRID 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Mando Central de las Fuerzas Armadas (CENTCOM) estadounidenses han informado este sábado de que un total de 55 buques mercantes han cruzado el estrecho de Ormuz durante la jornada, un dato publicado antes del anuncio del cierre de esta estratégica vía marítima por parte de Irán.

"El paso seguro por la vía marítima internacional sigue hoy intacto y 55 buques mercantes han pasado con gran cantidad de mercancías y más de 17 millones de barriles de petróleo para los mercados globales", ha indicado el CENTCOM en un comunicado oficial.

El texto destaca que "las fuerzas estadounidenses continúan operando en la zona general en apoyo a la libertad de navegación". "Las fuerzas estadoundiense siguen presentes y vigilantes para garantizar el cumplimiento de todos los aspectos del acuerdo con Irán, que se obedecen con total fuerza y efectos", subraya.

El CENTCOM se hace eco además del mensaje del Centro de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), dependiente del Ministerio de Defensa británico, en el que subraya que "todos los buque" pueden pasar "sin requisitos arbitrarios ni impedimentos".

El preacuerdo entre Estados Unidos e Irán firmado la pasada semana incluye la reapertura del estrecho de Ormuz y el cese de las hostilidades "en todos los frentes, incluido Líbano". Sin embargo, Israel, aliado de Estados Unidos, ha realizado cientos de ataques en suelo libanés desde el viernes, por lo que Teherán ha anunciado el cierre de Ormuz.

En cualquier caso, ambos países mantienen los contactos y delegaciones de alto nivel viajan ya hacia Suiza para celebrar este domingo nuevas negociaciones.