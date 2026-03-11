EEUU confirma el uso de herramientas de Inteligencia Artificial en su ofensiva aérea contra Irán

Un F18E Super Hornet, del escuadrón de cazas de ataque se prepare para despegar desde la cubierta de vuelo del portaaviones de clase Nimitz USS Abraham Lincoln durante la Operación Epic Fury. - Us Navy/U.S. Navy / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha confirmado este miércoles el uso de herramientas de Inteligencia Artificial en su ofensiva aérea contra Irán, al tiempo que ha insistido en que mandos militares tienen siempre la última palabra sobre los ataques y son quienes "decidirán cuándo disparar".

"Nuestros combatientes están utilizando una variedad de herramientas avanzadas de Inteligencia Artificial. Estos sistemas nos ayudan a analizar enormes cantidades de datos en cuestión de segundos, de modo que nuestros líderes puedan filtrar el ruido y tomar decisiones más inteligentes más rápido de lo que el enemigo puede reaccionar", ha asegurado el comandante del Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM), el almirante Brad Cooper, en un mensaje en el que ha repasado la marcha de la ofensiva en Irán.

En todo caso ha recalcado que los mandos militares "siempre tomarán las decisiones finales", y que son humanos quienes "decidirán cuándo disparar", para defender que estos sistemas hace que procesos que antes "tardaban horas e incluso días", ahora se puedan resolver "en segundos".

"Sigo impresionado con todas las ramas del Ejército de Estados Unidos. Todo el equipo está rindiendo de forma sobresaliente", ha expuesto.

5.500 OBJETIVOS ATACADOS, 60 BUQUES NAVALES

Cooper ha hecho repaso a la situación de la guerra, cuando vive su duodécimo día de ataques, asegurando que Washington está "ejerciendo superioridad aérea" sobre amplias zonas de Irán.

Según el CENTCOM, Estados Unidos está infligiendo "un poder de combate devastador contra el régimen iraní", una fuerza que va en aumento mientras que la fuerza iraní tiende a la baja.

Hasta la fecha, el Ejército norteameriano ha golpeado la capacidad iraní de misiles balísticos y drones con más de 5.500 objetivos y bombardeos a más de 60 medios navales iraníes. "Caracterizaría nuestros ataques como impredecibles, dinámicos y decisivos", ha expuesto, tras informar de que fuerzas estadounidense destruyeron "el último de los cuatro buques de guerra de clase Soleimani". "Toda una clase de barcos iraníes ya está fuera de combate", ha resumido.