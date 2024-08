EEUU cree que "aún es posible" alcanzar un alto el fuego en Gaza tras la muerte del líder de Hamás

El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby - Europa Press/Contacto/Ken Cedeno - Pool via CNP

Washington niega estar involucrado y prefiere no comentar unas informaciones que no puede "confirmar"



MADRID, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha asegurado que aún cree en la posibilidad de alcanzar un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes en la Franja de Gaza después del asesinato del líder del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en un ataque achacado a Israel en Teherán, si bien ha preferido no hacer comentarios respecto a unas informaciones que "no puede confirmar".

"No puedo confirmar los informes procedentes de Teherán ni las declaraciones de Hamás. Seguimos creyendo que hay un proceso viable. Seguimos creyendo que hay contrapartes interesadas. Y seguimos creyendo que hay reuniones y discusiones que mantener. No tendríamos un equipo allí ahora mismo si no creyéramos que es posible", ha expresado Kirby durante una rueda de prensa.

Por su parte, el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, ha negado que Israel informase a Estados Unidos sobre el ataque en Teherán y ha asegurado que no está involucrado en esta acción. "Esto no es algo en lo que hayamos estado involucrados, y no voy a entrar en más conversaciones diplomáticas específicas más allá de eso", ha expresado ante los medios de comunicación.

Tras ello, ha asegurado que "no tiene nada adicional que ofrecer" respecto a la muerte de Haniye a parte de que Washington se encuentra en contacto con los gobiernos de Oriente Próximo para "promover soluciones diplomáticas para una región más pacífica, segura e integrada".