El 'número dos' del Pentágono, Elbridge Colby, escucha la intervención telemática del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante la reunión del Grupo de contacto para la defensa de Ucrania, celebrada en Bruselas - ERIK LUNTANG

BRUSELAS, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'número dos' del Pentágono, Elbridge Colby, ha cuestionado la eficacia de los ataques ucranianos de largo alcance contra territorio ruso, al considerar que "no sirven para acabar la guerra" y que incluso podrían favorecer una escalada del conflicto, en el día que el Ejército ucraniano ha llevado a cabo su mayor ataque desde el estallido de la invasión en 2022, incluyendo ataques al puente de Crimea, que conecta la península con la región rusa de Krasnodar.

Así lo ha asegurado el subsecretario de Defensa estadounidense durante su intervención este martes en la reunión del Grupo de Contacto para la defensa de Ucrania, celebrada en la sede de la OTAN en Bruselas, en la que ha defendido que la estrategia militar de Ucrania debería centrarse en el frente y a ataques contra la maquinaria bélica rusa.

"Nuestra evaluación es que estos ataques no han sido eficaces para poner fin a la guerra, ni contribuyen a frenar los avances de Rusia en el frente", ha señalado Colby, que también ha animado a los aliados de la OTAN a prestar su apoyo a Kiev para que mantenga sus posiciones y realice ataques de medio alcance contra la logística rusa.

No obstante, ha matizado que esto "no significa que Ucrania deba verse obligada a luchar con las manos atadas", puesto que Washington sigue considerando legítimas las operaciones dirigidas contra la maquinaria bélica rusa que contribuyan directamente a frenar sus avances militares.

UCRANIA REIVINDICA EL DERECHO A LA DEFENSA PROPIA

En respuesta, el representante ucraniano, Yevgeniy Khmara, ha reivindicado el derecho de su país a responder a los bombardeos rusos y ha puesto como ejemplo la reciente operación contra el puente de Kerch, que conecta Rusia con la península de Crimea, ocupada por Moscú desde 2014.

"Tenemos derecho a defendernos, tenemos derecho a tomar represalias", ha afirmado durante una rueda de prensa posterior a la reunión, en la que ha explicado que las fuerzas ucranianas planificaron el ataque contra el puente después de que Rusia comenzara en octubre una campaña sistemática de bombardeos contra los puentes sobre el río Dniéper para perjudicar la logística ucraniana.

Así las cosas, se ha dirigido a Rusia con "un mensaje contundente": "Por cada ataque contra nuestro territorio responderemos el doble, diez veces más, y ese es nuestro derecho a defendernos".

LOS ALIADOS EUROPEOS DEFIENDEN LOS ATAQUES UCRANIANOS

Los aliados europeos también han respaldado el derecho de Ucrania a hacer ataques de largo alcance contra Rusia. De hecho, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ha discrepado de las críticas estadounidenses y ha considerado "bastante estúpido" cuestionar los ataques dirigidos a destruir objetivos estratégicos de carácter militar o utilizados con fines militares.

"En lugar de criticar eso, deberíamos criticar y hablar de los ataques terroristas que se producen cada noche y cada día contra las infraestructuras civiles de energía, agua y calefacción de Ucrania", ha sostenido, defendiendo que las operaciones ucranianas contra objetivos militares son "legales y legítimas".

En la misma línea, el ministro de Defensa británico, Wes Streeting, ha afirmado que "no nos corresponde decirle a Ucrania cómo debe librar su guerra" y ha defendido que los ataques en profundidad han contribuido a debilitar la maquinaria bélica del presidente ruso, Vladimir Putin.

Por último, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha evitado entrar directamente en la discrepancia, aunque ha defendido la necesidad de que Ucrania pueda protegerse de los ataques rusos, recuperar territorio y debilitar la capacidad militar de Moscú. "Creo que todos estamos de acuerdo en que es importante inutilizar esa maquinaria bélica", ha afirmado, insistiendo en la necesidad de mantener el apoyo militar a Kiev.