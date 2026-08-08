EEUU denuncia un nuevo acto de "desestabilización" chino con nuevas maniobras en aguas del arrecife de Scarborough

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Estado de EEUU ha denunciado que China ha comenzado una nueva operación para desestabilizar el Indo-Pacífico con las nuevas maniobras de esta semana en el disputado bajo de Masinloc o arrecife de Scarborough, escenario de un largo y tenso conflicto con Filipinas, que se suman a "dudoso pretexto" de declarar la zona como una reserva natural bajo su control.

"Estados Unidos rechaza los continuos intentos de China de imponer su desestabilizadora 'reserva natural nacional' en el arrecife de Scarborough y negar a los pescadores filipinos el acceso a sus caladeros tradicionales", ha criticado el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado.

El laudo dictaminado el 12 de julio de 2016 por el Tribunal Permanente de Arbitraje sobre el Mar de China Meridional ha cumplido este verano diez años sin apenas impacto alguno sobre la realidad del histórico conflicto entre China y Filipinas, y que todo lo más ha servido para enquistar posiciones.

El tribunal, establecido en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, falló que las reivindicaciones marítima de China sobre las aguas disputadas en la zona no tienen fundamento jurídico alguno, entre ellas las que Pekín defiende como un "derecho histórico".

China se negó a participar en el proceso y lleva diciendo desde entonces que el texto es papel mojado frente a las críticas al respecto de Estados Unidos o la Unión Europea.

El pasado 1 de agosto, el Ejército chino y su guardia costera os comenzaron una serie de ejercicios en el espacio aéreo y las aguas que rodean el banco de arena, que China denomina Huangyan Dao como una respuesta necesaria a las acciones de "ciertos países" que, según afirmó, socavaban la paz y la estabilidad regionales.

Ese mismo sábado, emitió una nueva política para la administración de la "Reserva Natural Nacional de la Isla Huangyan", establecida en septiembre de 2025, y dijo que la pesca no autorizada, la minería, la extracción de coral o almejas gigantes y otras actividades dañinas estarían prohibidas, según la agencia de noticias Xinhua.

Para Estados Unidos, esta nueva política "es otro intento unilateral de China de utilizar pretextos ambientales y legales dudosos, respaldados por la coerción, para promover sus amplias reivindicaciones territoriales y marítimas en el Mar de China Meridional a expensas de sus vecinos".

Finalmente, Washington declara una vez más su apoyo a su aliado, Filipinas, "en la defensa de un Indo-Pacífico libre y abierto".