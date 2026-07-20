EEUU denuncia siete décadas de espionaje cubano con el reclutamiento en universidades como principal prioridad

Archivo - La capital de Cuba, La Habana - Europa Press/Contacto/Magdalena Chodownik

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Administración Trump ha publicado este lunes un extenso informe en el que denuncia una campaña de espionaje perpetrada por Cuba en suelo estadounidense durante casi "siete décadas", que ha utilizado sus misiones diplomáticas como bases operativas y reclutado a jóvenes de ideología afín en universidades estadounidenses que, con el tiempo, han logrado a las más altas del Gobierno, causando un daño "incalculable" a la seguridad nacional estadounidense.

El informe publicado por el Departamento de Estado, llamado 'Cuba, la capital del comunismo del siglo XXI', apunta a que las universidades son los "principales objetivos de las actividades subversivas de Cuba, ya que constituyen un terreno fértil para reclutar a jóvenes con afinidad ideológica que, con el tiempo, ascenderán a puestos de influencia, poder y acceso privilegiado".

"Tanto los análisis de Inteligencia de EEUU como los testimonios de desertores de la Dirección de Inteligencia han confirmado que la Inteligencia cubana considera la infiltración en las universidades estadounidenses una prioridad absoluta", apunta, agregando que el objetivo son "estudiantes de izquierda políticamente comprometidos que estudian en las universidades de élite estadounidenses.

El documento subraya así que las operaciones de Inteligencia presentan varias características, entre ellas reclutar a "ideólogos convencidos". "La mayoría nunca recibe sumas de dinero significativas, más allá de reembolsos ocasionales por gastos operativos. Dadas las constantes limitaciones de recursos de una economía pequeña y sometida a un embargo, la Inteligencia cubana ha aprovechado un modelo de reclutamiento alternativo basado en aprovechar la lealtad ideológica", indica.

Una vez que los candidatos atraviesan "un proceso de desarrollo que puede prolongarse durante años" --buena parte de ellos procedentes de estos entornos universitarios-- empiezan a acceder a puestos de responsabilidad y a tener acceso a "información sensible" del Gobierno estadounidense.

"La información que transmitieron (estas personas) a los cubanos, que posteriormente se compartía de forma habitual con aliados y colaboradores de Cuba en todo el mundo, causó un daño incalculable a los intereses de Estados Unidos. Asimismo, es probable que dicha información fuera la causa directa de la muerte de varios soldados, agentes y ciudadanos estadounidenses", añade el informe.

Entre los ejemplos que pone el informe se encuentran la espía puertorriqueña de la Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA) de Estados Unidos, Ana Belén Montes, condenada por espionaje al revelar a la Cuba de Fidel Castro planes militares secretos de Estados Unidos. El filtrado de la conocida como la 'Reina de Cuba' llegó a provocar la muerte de un oficial de las Fuerzas Especiales estadounidenses en El Salvador.

Asimismo, menciona al exembajador estadounidense Víctor Manuel Rocha --condenado por espionaje por ser un agente encubierto de La Habana-- o los casos de Walter Myers y su esposa Gwendolyn Myers, sentenciados de igual forma por las mismas razones.

El informe también alude a la llamada Red Avispa, una red de espionaje cubana operada por agentes encubiertos en el sur de Florida cuyo objetivo era "recopilar información de Inteligencia de instalaciones militares e insertarse en las redes de la diáspora cubana, donde los agentes tenían la tarea de infiltrarse, vigilar y desestabilizar a organizaciones del exilio cubano que La Habana consideraba los enemigos más peligrosos del régimen de Castro".

MISIONES DIPLOMÁTICAS COMO BASES OPERATIVAS

El informe señala también que "funcionarios de contrainteligencia estadounidense" han declarado que "todos y cada uno de los diplomáticos acreditados en la misión de Cuba ante la ONU son agentes de Inteligencia", llegando uno de ellos a bromear sobre que muchos de sus miembros "ni siquiera saben dónde está la ONU".

"En Estados Unidos, se sabe desde hace mucho tiempo que tanto la Sección de Intereses de Cuba en Washington DC como la amplia misión cubana ante Naciones Unidas en Nueva York sirven de base para operaciones encubiertas de la Inteligencia cubana", señala el extenso informe, de 100 páginas.

"En 2003, el Gobierno estadounidense expulsó a 14 diplomáticos cubanos de las sedes de Washington y Nueva York por participar 'en actividades consideradas perjudiciales para Estados Unidos al margen de sus funciones oficiales', un eufemismo diplomático para referirse al espionaje", apunta.

El documento describe así que Cuba ha llevado a cabo una campaña subversiva en suelo estadounidense "durante casi siete décadas" que le ha permitido "infiltrarse en las más altas esferas del gobierno Gobierno, reclutar y cultivar a generaciones de activistas estadounidenses, respaldar una ola sin precedentes de terrorismo de izquierda y perpetrar una de las infiltraciones de Inteligencia extranjera más duraderas y perjudiciales de la historia de Estados Unidos".

El documento también detalla que la Dirección de Inteligencia cubana (DI) "no es una agencia de espionaje convencional", sino que está "vinculada a cada nodo de la red global de Cuba". "Dado el histórico énfasis de La Habana en el espionaje, los agentes y colaboradores de la DI mantienen una presencia omnipresente en las instituciones cubanas, independientemente de si estas están formalmente asociadas a la agencia", señala.