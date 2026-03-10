EEUU designa a Afganistán "Estado patrocinador de detenciones injustas"

Archivo - Un preso observa desde el interior de una prisión en Afganistán - Europa Press/Contacto/Saifurahman Safi - Archivo

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado este lunes la designación de Afganistán como "Estado patrocinador de detenciones injustas", acusando al régimen talibán de "tácticas terroristas" y reclamando el cese de las mismas, al tiempo que ha exigido la liberación de múltiples estadounidenses arrestados en el país centroasiático.

"Hoy designo a Afganistán como Estado patrocinador de detenciones injustas", ha afirmado el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, en un comunicado difundido por su cartera en el que ha denunciado que "los talibán continúan empleando tácticas terroristas, secuestrando personas para pedir rescate o buscando concesiones políticas". "Estas repugnantes tácticas deben cesar", ha reclamado.

Al hilo, ha asegurado que "no es seguro para los estadounidenses viajar a Afganistán porque los talibán continúan deteniendo injustamente a nuestros compatriotas y a otros ciudadanos extranjeros". "Los talibanes deben liberar a Dennis Coyle, Mahmud Habibi y a todos los estadounidenses detenidos injustamente en Afganistán ahora y comprometerse a cesar la práctica de la diplomacia de rehenes para siempre", ha incidido.

Dennis Coyle es un ciudadano estadounidense de 65 años que se dedicaba a la investigación académica, concretamente a la lingüística, y que llevaba viviendo en Afganistán casi dos décadas cuando fue detenido por la Inteligencia talibán en enero de 2025. Según el sitio web impulsado por sus familiares para reunir apoyos, Coyle ha permanecido recluido en condiciones de casi aislamiento, sin libertad para usar el baño sin permiso y sin acceso a atención médica adecuada.

Mahmud Habibi es un empresario estadounidense nacido en Afganistán y arrestado en agosto de 2022 junto a una treintena de trabajadores de su compañía, la mayoría de los cuales han sido liberados. Desde entonces, se encuentra detenido sin poder contactar con su mujer o su hija y sin comunicación tampoco con diplomáticos estadounidenses, según la Fundación Foley, una ONG estadounidense dedicada a perseguir la liberación de estadounidenses retenidos en el extranjero. Al igual que en el caso de Coyle, las autoridades talibán no han presentado cargos en su contra.