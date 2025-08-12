EEUU designa como terrorista a la Brigada Majeed, "alias" del Ejército de Liberación de Baluchistán

Archivo - Soldado del Ejército de Pakistán en la escena de un ataque con explosivos en Baluchistán - Europa Press/Contacto/PPI - Archivo

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha incluido este lunes al Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA) y a la Brigada Majeed, grupos separatistas que operan en el suroeste de Pakistán, en su lista de organizaciones terroristas extranjeras.

Así lo ha anunciado el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado en el que ha indicado asimismo que la Brigada Majeed, el escuadrón suicida del BLA, pasa a ser incluida también como "Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT)", lo que supone tipificar como delito cualquier contribución o apoyo a sus combatientes, según recoge el diario paquistaní 'Dawn'.

El anuncio ha llegado días después de que las autoridades del país centroasiático pidieran a Washington añadir a la Brigada Majeed en el grupo de SDGT, una lista de la que el BLA forma parte desde 2019. Desde ese año, ha señalado la cartera diplomática estadounidense "el BLA se ha atribuido la responsabilidad de otros atentados, incluidos los perpetrados por la Brigada Majeed", entre los que ha destacado el secuestro, en marzo de 2025, del tren Jaffar Express que viajaba de Quetta a Peshawar, en el que murieron una treintena de personas y se tomaron como rehenes a más de 300 pasajeros.

"La medida tomada hoy por el Departamento de Estado demuestra el compromiso de la Administración (del presidente, Donald) Trump con la lucha contra el terrorismo. Las designaciones de terroristas desempeñan un papel fundamental en nuestra lucha contra esta lacra y constituyen una forma eficaz de reducir el apoyo a las actividades terroristas", ha defendido el Departamento de Estado.