EEUU despliega personal militar en Ecuador en una operación conjunta contra el "narcoterrorismo"

Archivo - La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, saluda al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en la base militar de Manta.- CANCILLERÍA DE ECUADOR EN X - Archivo

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Las autoridades estadounidenses han informado este miércoles de la llegada de su personal militar a la base de Manta, en el este de Ecuador, en la que ya estuvieron desplegadas sus tropas hasta 2009, para una operación temporal conjunta con las fuerzas ecuatorianas contra el "narcoterrorismo" como parte de los últimos acuerdos en defensa.

La Embajada de Estados Unidos en Ecuador ha confirmado la llegada del contingente militar a la base aérea de Manta, ubicada en la costa del Pacífico, algo más de un mes después de la segunda visita de la secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, en la que se cerraron estos acuerdos de colaboración.

"La operación mejorará la capacidad de las fuerzas militares ecuatorianas para combatir a los narcoterroristas", ha dicho la Embajada en su cuenta en la red social X, remarcando que el operativo está en sintonía con la ley ecuatoriana, un mes después, precisamente, desde que el país votara en contra de ceder sus bases a potencias extranjeras.

Esta operación conjunta "está diseñada para proteger a Estados Unidos y a Ecuador frente a las amenazas que compartimos", ha añadido la Embajada.

En esa línea se ha manifestado también el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, para quien "esta operación permitirá identificar y desarticular las rutas del narcotráfico", además de "someter a quienes creyeron que podían tomar el país".

Dos días antes, otro avión cargado con material militar llegó a la base aérea de Manta, en la que ya operó Estados Unidos durante una década, hasta que en 2009 el Gobierno de Rafael Correa decidió no prorrogar los acuerdos con Washington.

Manta es la ciudad portuaria más próxima al archipiélago de Galápagos, su situación geográfica se antoja capital para el control del tráfico de drogas, pero también el de personas, o la pesca ilegal.

Noboa defendió durante la campaña del referéndum la posibilidad de que pudiera servir de nuevo como base de operaciones de Estados Unidos, aunque evitó referirse al carácter bélico de la misión, si bien el 60 por ciento de quienes acudieron a las urnas votó en contra de la vuelta de bases militares extranjeras al país.

EEUU AFIANZA SU PRESENCIA MILITAR EN LA REGIÓN

Este operativo llega además en un momento de máxima tensión en las costas venezolanas del Caribe, con un despliegue militar sin precedentes cercanos con el que ha bombardeado ya desde septiembre decenas de supuestas narcolanchas, también en el Pacífico, matando a casi un centenar de personas.

En los últimos días, Washington ha afianzado su presencia militar en la región con diversos acuerdos con otros actores, como Paraguay y Perú, con cuyos gobiernos ha alcanzado acuerdos similares a este de Ecuador.

El Congreso de Perú aprobó hace unos días la entrada de decenas de miembros del personal militar estadounidense con material guerra para participar en operaciones y ejercicios conjuntos con las fuerzas peruanas durante 2026.

En el caso de Paraguay, el objetivo de esta cooperación está en la lucha contra los grupos que operan en la región como "organizaciones terroristas", si bien también el acuerdo contempla colaboración en el entrenamiento y formación de las fuerzas paraguayas, asistencia humanitaria y en la respuesta a posibles desastres.

"El problema más grave que tenemos en nuestro hemisferio son estas organizaciones terroristas transnacionales que, en muchos casos, no son terroristas por motivos ideológicos, sino que tienen una base financiera y económica", argumentó el secretario de Estado, Marco Rubio, en la firma del acuerdo.