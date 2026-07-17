EEUU destruye la torre de vigilancia naval del puerto iraní de Chabahar, al sureste de Ormuz

Militares de EEUU en un barco abordado en el estrecho de Ormuz - DEPARTAMENTO DE DEFENSA DE EEUU

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos ha destruido la torre de vigilancia naval del puerto iraní de Chabahar, en el extremo sur del país y al sureste del estrecho de Ormuz, en un bombardeo confirmado por la radiotelevisión estatal de Irán.

Chabahar, en la provincia de Sistán y Baluchistán, es el único puerto de Irán con salida al océano (el Índico) y lo conforman a su vez dos puertos, el de Kalantari y el de Beheshti.

En un comunicado publicado este viernes en redes sociales, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) describe el objetivo como "parte de una red de vigilancia marítima a lo largo de la costa del Golfo de Omán de Irán, utilizada durante décadas por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica para rastrear y atacar buques comerciales que transitan por el estrecho de Ormuz".

"El ataque protege la libertad de navegación en las aguas regionales para todos los buques, excepto para aquellos que intenten violar el bloqueo naval estadounidense en curso contra Irán".

La radiotelevisión estatal de Irán, IRIB, ha confirmado el ataque pero todavía no ha proporcionado información sobre posibles víctimas tras una semana de nuevos bombardeos estadounidenses que han dejado casi 40 muertos en el país, respondidos por ataques iraníes a posiciones militares norteamericanas en la región.

El CENTCOM, por último, ha desclasificado un vídeo del ataque y el secretario de Defensa norteamericano, Pete Hegseth, ha publicado en sus redes una imagen de la destrucción de la torre.