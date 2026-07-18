EEUU devuelve a México varias cartas del embajador mexicano denunciando abusos del ICE

Archivo - Manifestación contra el ICE en Los Ángeles (archivo) - Europa Press/Contacto/Ringo Chiu - Archivo

MADRID 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Estado norteamericano ha informado que ha "devuelto" las cartas presentadas por el embajador mexicano en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, en las que reprochaba a las autoridades estadounidenses los abusos contra inmigrantes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Lazzeri presentó las cartas a un responsable del Departamento de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado norteamericano, Michael Kozak, quien "devolvió las cartas de México" por considerar que "pretendían dirigir las acciones de personal del Gobierno de Estados Unidos dentro de su territorio soberano", ha apuntado el Departamento de Estado en un comunicado publicado en redes sociales.

Kozak "asimismo ha recomendado a México que presente sus inquietudes a través de los canales diplomáticos convencionales", ha destacado Washington.

El embajador mexicano había remitido previamente una carta de cese y desistimiento a la empresa privada que opera el centro de detención de Adelanto, en California, "en la que se le exhorta a apegarse a los protocolos aplicables y a respetar plenamente los derechos humanos de las personas bajo su resguardo" después de la muerte de al menos cuatro mexicanos.

El centro de detención de Adelanto es operado por GEO Group, una de las principales empresas privadas de gestión de centros de detención de inmigrantes de Estados Unidos.

La carta de Lazzeri se emitió "en ejercicio de la función de protección consular reconocida por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, de la que ambos países son parte, y con pleno respeto a las leyes, autoridades e instituciones de Estados Unidos".

En respuesta a la devolución de las cartas, la Embajada mexicana ha publicado que el país "toma nota" de la misma y constató que "las preocupaciones que las motivaron han quedado formalmente planteadas por la vía diplomática, tanto en la reunión de hoy como en los encuentros sostenidos durante la semana con el DHS (Departamento de Seguridad Interior) y el ICE".

Así, México "continuará dando seguimiento puntual a cada caso y trabajando en coordinación con las autoridades estadounidenses bajo los principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración sin subordinación".

Las cartas forman parte de una serie de acciones anunciadas el lunes por la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana para el envío de escritos a los centros de detención donde han fallecido mexicanos para que "cesen de inmediato las acciones u omisiones que derivaron en estas muertes, tales como impedir el acceso a atención médica pronta y expedita, así como la aplicación de políticas incompatibles con los estándares médicos y penitenciarios". Estos escritos "constituyen el primer paso formal para la eventual presentación de acciones civiles".