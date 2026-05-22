EEUU dice que la OTAN "debe ser beneficiosa para todos" los miembros ante la "decepción" de Trump con los aliados

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Helsingborg (Suecia) - Christoph Soeder/dpa

HELSINGBORG (SUECIA), 22 (del enviado especial de EUROPA PRESS Iván Zambrano)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha defendido que la OTAN "debe ser beneficiosa para todos" sus Estados miembro, después de que el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, haya expresado de manera reiterada su "decepción" con "algunos aliados" por su respuesta a las operaciones de Washington en Oriente Próximo.

En declaraciones a la prensa este viernes antes de la reunión de ministros de Exteriores de la Alianza Atlántica que tiene lugar en la ciudad sueca de Helsingborg, Rubio ha afirmado que aunque no espera tratar en esta cita los desencuentros a raíz de los ataques a Irán, ha avisado de que el presidente de Estados Unidos sí expresará su "decepción" en la cumbre a nivel de jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN que tendrá lugar en julio en Ankara (Turquía).

"Las opiniones del presidente (Trump), francamente, la decepción ante algunos de nuestros aliados de la OTAN y su respuesta a nuestras operaciones en Oriente Próximo, están bien documentadas", ha sostenido el jefe de la diplomacia estadounidense, añadiendo que "al final, como en cualquier alianza, tiene que ser beneficiosa para todos los que participan en ella".

Tras sostener que debe haber "una comprensión clara de cuáles son las expectativas" de todos los Estados de la OTAN, ha señalado "otras áreas" en las que Estados Unidos y los aliados cooperan, poniendo como ejemplo anuncio de Trump sobre el despliegue de 5.000 tropas a Polonia tras retrasar en un primer momento la maniobra.

Estados Unidos, ha proseguido Rubio, "sigue teniendo compromisos globales que debe cumplir" en cuanto al despliegue de sus fuerzas, y eso le exige "reexaminar constantemente" dónde necesita estar para lograrlo. "Es algo que está en curso y que es anterior a todos estos informes recientes, las tensiones y demás", ha añadido.

También ha indicado otro asunto en el que todos los aliados pueden cooperar, que es la base industrial de defensa, al constatarse que ningún país de la OTAN es hoy capaz de producir munición "al ritmo que las necesidades futuras exigen".

"Eso es algo que hay que abordar, algo en lo que podemos trabajar juntos, algo en lo que queremos trabajar juntos. Creo que es clave no solo para la producción sino también para la interoperabilidad, así que imagino que será un tema de conversación", ha concluido.