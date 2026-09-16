EEUU emite nuevas sanciones contra Sudáfrica retomando su acusación de "discriminación" contra los afrikáners

Archivo - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump (der.), conversa con su homólogo de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa (izq.), en el Despacho Oval de la Casa Blanca, Washington DC - Daniel Torok/White House / Zuma Press / Europa Pre

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos ha emitido este martes nuevas sanciones contra ciudadanos de Sudáfrica "responsables o cómplices de la promulgación o implementación de leyes o políticas" que supuestamente reflejan una "discriminación auspiciada por el gobierno contra los afrikáners" --grupo étnico de origen europeo mayoritariamente blanco que desciende principalmente de colonos neerlandeses--, reavivando así las acusaciones con las que Washington se enfrentó en 2025 a Pretoria.

"Estados Unidos sigue profundamente preocupado por los delitos motivados por el racismo y la discriminación auspiciada por el gobierno contra los afrikáners y otras poblaciones minoritarias en Sudáfrica", ha afirmado el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

Esta conducta, ha alegado, incluye "legislación discriminatoria por motivos raciales, amenazas de expropiación de tierras sin compensación e incitación a la violencia racial mediante cánticos y consignas deshumanizantes".

En la citada nota, Rubio alude a la orden ejecutiva de febrero de 2025 en la que el presidente estadounidense, Donald Trump, prohibió enviar ayuda o asistencia a Sudáfrica y anunció que promovería "el reasentamiento de refugiados afrikáners que huyan de la discriminación racial impulsada por el Gobierno".

Más de un año y medio después, el secretario de Estado sostiene que "el Gobierno de Sudáfrica no ha abordado adecuadamente las preocupaciones expuestas".

"Por ello, hoy anuncio una nueva política de restricción de visas", ha declarado invocando la Ley de Inmigración y Nacionalidad e indicando que la medida está "dirigida a ciudadanos extranjeros responsables o cómplices de la promulgación o implementación de leyes o políticas que faciliten la confiscación de tierras sin compensación, la discriminación racial y/o la incitación a la violencia inminente contra miembros de grupos étnicos o raciales minoritarios en Sudáfrica".

Al hilo, Rubio ha defendido que Washington "no permitirá" que la implementación de estas supuestas políticas "continúe sin consecuencias", ya que "socava directamente la paz, la estabilidad económica y el Estado de derecho, y es incompatibles con los pilares de la política exterior de Estados Unidos". "Instamos una vez más, con firmeza, al Gobierno de Sudáfrica a abordar rápidamente estas acciones flagrantes", ha zanjado.

El anuncio de estas nuevas sanciones reaviva el conflicto diplomático abierto en 2025, año en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó de manera recurrente al Gobierno de Sudáfrica, llegando a calificar de "genocidio" la situación de los afrikáners debido a la política de redistribución de tierras, imponiendo aranceles, cancelando ayudas y fomentando la acogida de refugiados afrikáners en un mandato caracterizado precisamente por el rechazo al dar asilo en territorio estadounidense a solicitantes de otros países y etnias.

En concreto, la redistribución de tierras ha sido uno de los principales ejes de las críticas estadounidenses. La política, con todo, responde a que, durante el régimen racista del 'apartheid' (1948-1991), los sudafricanos negros fueron despojados por la fuerza de sus tierras, que fueron entregadas a la minoría blanca que, tres décadas después, continúa poseyendo más del 90 por ciento de la propiedad de la tierra pese a representar el 20 por ciento de la población.