EEUU envía ayuda humanitaria a Cuba para apoyar a los afectados por el paso del huracán 'Melissa'

Archivo - Imagen por satélite del huracán 'Melissa' a su paso por el océano Atlántico en octubre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Goes-19/Cira/Noaa - Archivo

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha enviado ayuda humanitaria a Cuba para apoyar a los afectados por el paso del huracán 'Melissa' en octubre por la isla, tal y como ha indicado el Departamento de Estado y ha confirmado Cáritas, que ha apuntado que estos materiales serán distribuidos por la organización.

Cáritas ha apuntado en un comunicado publicado en redes sociales que la ayuda esta "primera asistencia material ofrecida por el Gobierno de Estados Unidos a las familias damnificadas en el oriente de Cuba" ha llegado al aeropuerto de Holguín, antes de agregar que ha trabajado junto con Catholic Relief Service "en la organización de este envío". "También se recibió el apoyo técnico de Cáritas Alemania en el proceso", ha especificado.

Así, ha detallado que este primer envío está integrado por 528 kits de alimentos y otros 660 kits de higiene, al tiempo que ha subrayado que será entregado "en las comunidades holguineras de Cacocum y otras aledañas a esa zona que experimentaron severas consecuencias" por el paso de 'Melissa'. "Los damnificados recibirán esos bienes de manera gratuita y directamente de manos de los equipos de Cáritas", ha esgrimido.

La organización ha adelantado que se espera un segundo envío a finales de esta semana y ha agregado que será enviado a la diócesis de Santiago de Cuba. "Más adelante, continuará llegando el resto de la ayuda humanitaria por vía marítima, que beneficiará a alrededor de 6.000 familias de las cuatro diócesis orientales --Holguín-Las Tunas, Bayamo-Manzanillo, Santiago de Cuba y Guantánamo-Baracoa--", ha puntualizado.

"El sentido cristiano de la caridad que nos une motiva esta donación del pueblo de Estados Unidos a ciudadanos de Cuba que resultaron perjudicados por un desastroso huracán en octubre del pasado año", ha dicho Cáritas, que ha incidido en que la ayuda será entregada "con apego a los valores y principios de la Iglesia Católica".

Por su parte, el Departamento de Estado estadounidense ha remarcado en su comunicado que la Administración de Donald Trump "cumple con su compromiso de entregar tres millones de dólares (alrededor de 2,57 millones de euros) en ayuda humanitaria urgente para el pueblo cubano afectado por el huracán 'Melissa'".

"El primero de una serie de envíos de ayuda humanitaria está diseñado para llegar a los más necesitados, evitando la interferencia del régimen y garantizando la transparencia y la rendición de cuentas. Nuestra asistencia humanitaria forma parte de un esfuerzo más amplio para apoyar al pueblo cubano en su búsqueda de un futuro mejor", ha subrayado.

De esta forma, ha indicado que este primer envío beneficiará a "unas 24.000 personas" en Santiago de Cuba, Holguín, Granma y Guantánamo y ha detallado que, tras el primer vuelo chárter desde Miami del miércoles, el segundo partirá --también desde esta ciudad del estado de Florida-- a Santiago de Cuba, tal y como apunta Cáritas.

"Un barco comercial que llegará a Santiago de Cuba en unas semanas transportará el resto de la ayuda. Estamos trabajando en estrecha colaboración con la Iglesia Católica para garantizar que la asistencia llegue al pueblo cubano directamente y sin interferencia del régimen", ha reiterado, sin que las autoridades cubanas se hayan pronunciado por ahora sobre estos envíos por parte de Washington.

'Melissa', el tercer huracán más intenso registrado en la historia en el océano Atlántico, dejó más de un centenar de muertos a su paso por Jamaica, Haití, República Dominicana y Panamá, mientras que Cuba informó de daños materiales, pero no de víctimas. Tras ello, Estados Unidos prometió 37 millones de dólares (cerca de 31,8 millones de euros) a los países afectados, trabajando con Catholic Relief Services en el caso de la isla, en lugar de con La Habana.