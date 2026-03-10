EEUU estima en unos 140 los militares heridos en más de diez días de guerra en Irán

Archivo - El portavoz del Pentágono, Sean Parnell - Europa Press/Contacto/Republican National Conventi

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha estimado este martes en alrededor de 140 los militares estadounidenses que han resultado heridos desde el inicio de la guerra en Irán, desatada el pasado 28 de febrero cuando lanzó una ofensiva sorpresa junto a Israel contra el país centroasiático, que ha respondido atacando territorio israelí e intereses de Washington en el golfo Pérsico.

"Desde el inicio de la Operación Furia Épica, aproximadamente 140 militares estadounidenses han resultado heridos en diez días de ataques continuados", ha afirmado el portavoz del Departamento de Defensa, Sean Parnell, en unas declaraciones a 'The Hill'.

La "gran mayoría" de estas lesiones han sido "menores" y 108 efectivos ya han regresado al servicio, mientras que otros ocho siguen con diagnóstico "grave" y están recibiendo la "máxima atención médica", ha indicado el representante del Pentágono.

Las Fuerzas Aramadas estadounidenses han confirmado que siete militares estadounidenses han muerto en el marco del conflicto abierto hace once días.