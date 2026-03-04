EEUU evacua al personal "no esencial" de sus embajadas de Arabia Saudí, Omán y Chipre

Archivo - Bandera de EEUU - TWITTER - Archivo

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos ha anunciado este miércoles la evacuación de su personal "no esencial" y sus familiares en las embajadas de Arabia Saudí, Omán y Chipre por motivos de seguridad, dada la escalada de las hostilidades en Oriente Próximo, tras su ofensiva lanzada junto a Israel contra Irán el pasado sábado.

"Tras el inicio de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán el 28 de febrero, ha habido una amenaza constante de ataques con drones y misiles por parte de Irán, y de importantes interrupciones en los vuelos comerciales", ha señalado la legación estadounidense en Arabia Saudí a través de su propia página web.

Ante esta coyuntura, ha agregado la Embajada en esa misma comunicación, el Ejecutivo de Estados Unidos tiene una "capacidad limitada" para "ofrecer servicios de emergencia a los ciudadanos estadounidenses".

Las representaciones de Washington en Omán y Chipre han emplazado asimismo al personal no esencial y sus familias a abandonar estoa países, con mensajes similares en sus correspondientes páginas web.

Esta decisión llega después de que la Administración de Donald Trump haya anunciado en la víspera el cierre de su Embajada en Kuwait alegando la misma causa y días más tarde de autorizar la salida de su personal no esencial de la legación diplomática en Israel aludiendo a "riesgos de seguridad", apenas horas antes de que ambos iniciaran su campaña de ataques contra Teherán.