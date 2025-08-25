EEUU expresa su "apoyo" a los rohingyas cuando se cumplen ocho años de su desplazamiento forzoso desde Birmania

Archivo - Campo de refugiados en Kutupalong, en el sureste de Bangladesh, que acogía a numerosos rohingya, sufrió un incendio en 2023 - Europa Press/Contacto/Subrata Dey - Archivo

MADRID 25 Ago. (EUROPA PRESS) - Las autoridades estadounidenses han manifestado este domingo su "apoyo" al pueblo de Birmania, incidiendo en la población rohingya, cuando se cumplen ocho años de su desplazamiento forzoso masivo en el estado de Rajine, donde los combates en el Ejército birmanés y el grupo rebelde Ejército de Arakán han obligado a cerca de un millón de miembros de esta minoría musulmana a huir al vecino Bangladesh.

"Estados Unidos expresa su apoyo al pueblo de Birmania, incluidos los rohingya y otros grupos étnicos que han sido víctimas de violencia y desplazamiento", ha señalado el Departamento de Estado, en un breve comunicado en el que ha aprovechado para felicitar al Gobierno de Bangladesh y a otros países de la región que sigan "brindando refugio a los rohingya desplazados".

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, alertó el pasado viernes del recrudecimiento de las condiciones de vida de la población rohingya "dentro y fuera" de Birmania, insistiendo en la necesidad de proteger a los civiles conforme a lo establecido por el Derecho Internacional.

"Los rohingya y otros civiles se ven atrapados en el fuego cruzado entre el Ejército de Birmania y el Ejército de Arakán y son objeto de reclutamiento forzoso, violaciones de derechos humanos y otros abusos", denunció sobre una situación a la que se une la "falta de solidaridad internacional" por los recortes de financiación que sufren la propia ONU y otras organizaciones internacionales sobre el terreno y que "están reduciendo gravemente la educación, la asistencia alimentaria y sanitaria, las oportunidades de subsistencia y los servicios de protección".

Con todo, espera "atraer de nuevo la atención internacional sobre la urgencia de encontrar soluciones duraderas" para el cese de la violencia y el retorno "voluntario, seguro, digno y sostenible de la población rohingya" a Birmania durante la Conferencia de Alto Nivel sobre los rohingya y otras minorías que tendrá lugar el próximo 30 de septiembre en Nueva York.