EEUU felicita a Biya por su toma de posesión para un octavo mandato tras su polémica victoria electoral en Camerún

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha felicitado al presidente de Camerún, Paul Biya, por su toma de posesión para un octavo mandato tras su polémica victoria en las elecciones presidenciales de octubre, cuyo resultado ha sido rechazado por el principal candidato opositor, Issa Tchiroma Bakary, quien ha iniciado ya nombramientos en una autoridad paralela.

El viceportavoz del Departamento de Estado, Thomas Pigott, ha confirmado que Rubio ha telefoneado a Biya "para felicitarle por su toma de posesión" y ha agregado que "durante la conversación, discutieron sobre la profundización de la asociación entre Estados Unidos y Camerún para hacer avanzar los objetivos compartidos".

Así, ha resaltado que entre estos asuntos figura "el fortalecimiento de la seguridad y lograr la paz regional y la prosperidad de ambas naciones", al tiempo que ha añadido que Rubio "ha felicitado a Camerún por su papel como socio en la lucha contra el terrorismo".

Biya, de 92 años y el jefe de Estado de mayor edad del mundo, se impuso en los comicios con un 53,7 por ciento de los votos, según los resultados oficiales, que dieron un 35,2 por ciento de las papeletas a Tchiroma Bakary, quien antes del anuncio final había dicho que contaba con pruebas de que se había hecho con cerca del 60 por ciento de los respaldos.

El mandatario tomó posesión en una ceremonia celebrada el 6 de noviembre para otro mandato de siete años al frente del país --que dirige desde hace 43 años--, en medio de las dudas sobre su estado de salud, especialmente debido a sus escasas apariciones públicas durante los últimos años, incluidos pocos actos de campaña de cara a las presidenciales.