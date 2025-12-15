EEUU felicita a Kast por su victoria en las presidenciales de Chile

Archivo - El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau - Europa Press/Contacto/Gent Shkullaku - Archivo

MADRID, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha felicitado a Jose Antonio Kast por su victoria en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que ha celebrado este domingo Chile, en las que se ha impuesto con cerca del 60 por ciento de los votos a su rival, la candidata de izquierdas Jeannette Jara.

"Felicitaciones al presidente electo de Chile, Jose Antonio Kast, por su victoria. Estados Unidos espera colaborar con su administración para fortalecer la seguridad regional y revitalizar nuestra relación comercial", ha expresado en un escueto mensaje en su cuenta de la red social X.

El 'número dos' de la cartera diplomática estadounidense, Christopher Landau, ha celebrado en la misma plataforma la "contundente victoria y claro mandato" del ultraderechista en una jornada que ha destacado como "una muestra más de la vitalidad de la democracia chilena".

Asimismo, ha destacado que "Estados Unidos y Chile han mantenido una estrecha relación durante la mayor parte de los últimos dos siglos, como lo sé por experiencia propia como hijo de un exembajador estadounidense en Chile".

Cabe recordar que George W. Landau se desempeñó como representante diplomático de Washington en el país latinoamericano entre 1977 y 1982, durante la dictadura de Augusto Pinochet. Kast pedía el 'sí' por el Gobierno del general en el referéndum de 1988, en el que finalmente los chilenos rechazaron la continuidad del dictador en el poder.

El candidato del Partido Republicano, que ha hecho campaña en favor del "orden" y la seguridad, ha ganado la segunda ronda de los comicios con el 58,61 por ciento de votos, por delante del 41,39 por ciento de la exministra Jeannette Jara.