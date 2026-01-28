EEUU gestionará el pago de servicios públicos clave de Venezuela con el dinero de la venta de petróleo

Archivo - Imagen de archivo del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio - Lev Radin/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha asegurado que Washington gestionará a través del dinero de la venta del petróleo venezolano cómo se financiarán algunos de los servicios clave a los que no puede hacer frente el Gobierno de Venezuela, tales como la Policía o la recogida de basuras.

"Parte de lo recaudado se destinará a financiar una auditoría para garantizar que así se gaste el dinero", ha adelantado Rubio en su primera audiencia pública ante el Congreso tras la operación militar en Caracas que se saldó con el arresto del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, la primera dama Cilia Flores.

"Este es un mecanismo de corto plazo en el que se pueden satisfacer las necesidades del pueblo venezolano a través de un proceso que hemos creado donde presentarán cada mes un presupuesto de lo que se necesita financiar", ha explicado Rubio, quien ha agradecido la "cooperación" de las autoridades venezolanas.

Rubio ha dejado de lado sus amenazas previas sobre una posible nueva intervención militar si Caracas no accedía a las pretensiones de Washington y ha destacado que gracias a las "honestas, respetuosas, pero muy directas" conversaciones con el actual Gobierno se han evitado daños mayores.

Por otro lado, también ha adelantado que "muy pronto" se restablecerá la presencia diplomática de Estados Unidos en Venezuela, una vez varias fuentes desde Washington han revelado ya que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) trabaja ya sobre el terreno para fijar unos primeros contactos.

La encargada en representar los intereses de Washington sobre el terreno será Laura Dogu, antigua embajadora en Honduras y Nicaragua, a quien la Administración Trump ha nombrado ahora jefa de su misión diplomática en Venezuela, cargo que ejercerá desde Bogotá antes de asentarse definitivamente en Caracas.

"Creemos que muy pronto podremos abrir una presencia diplomática estadounidense en el terreno, lo que nos permitirá tener información en tiempo real e interactuar", ha señalado Rubio, quien ha explicado que ya hay un equipo enviado por Washington para evaluar en qué estado están las instalaciones, que permanecen cerradas desde 2019, año en el que se suspendieron las relaciones diplomáticas.