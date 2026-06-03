EEUU impide el paso a 125 buques en el estrecho de Ormuz desde el inicio del bloqueo a puertos iraníes

Un destructor lanzamisiles de la Armada de Estados Unidos intercepta un petrolero de bandera iraní en el mar Arábigo
Un destructor lanzamisiles de la Armada de Estados Unidos intercepta un petrolero de bandera iraní en el mar Arábigo - Europa Press/Contacto/Us Navy/Us Navy
Europa Press Internacional
Publicado: miércoles, 3 junio 2026 19:24
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MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha informado este miércoles de que 125 buques mercantes han visto imposibilitado su paso a través del estrecho de Ormuz en lo que son ya más de seis semanas de un cierre perimetral de la zona anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, en plenos contactos para poner fin al conflicto.

"A fecha de 3 de junio, las fuerzas del CENTCOM han desviado 125 buques mercantes y han inmovilizado seis para garantizar el cumplimiento del bloqueo", ha indicado en un mensaje difundido a través de redes sociales.

La tensión en el paso de Ormuz sigue latente pese a la tregua indefinida en vigor. A pesar de que el Gobierno estadounidense confirmó el pasado jueves un principio de acuerdo con Irán para extender la tregua durante dos meses más y garantizar el paso por la zona, Washington sigue imponiendo sanciones contra buques y entidades por sus vínculos con el comercio de petróleo iraní en un intento por mantener la presión sobre Teherán.

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