EEUU impide el paso de 139 buques en el estrecho de Ormuz desde el inicio del cierre de puertos iraníes

Archivo - Portaaviones del Ejército de EEUU en aguas del Mediterráneo oriental en apoyo a la operación Furia Épica contra Irán - Europa Press/Contacto/Mc2 Tajh Payne/U.S Navy

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha confirmado este viernes que ha bloqueado el paso a 139 buques mercantes en el estrecho de Ormuz en cumplimiento con el cierre perimetral de la zona anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, que en la víspera decidió suspender los ataques contra el país asiático alegando que se habían aprobado los "puntos finales" de un principio de acuerdo con Teherán.

"Las fuerzas estadounidenses siguen aplicando de forma estricta el bloqueo contra Irán. El CENTCOM ha desviado 139 buques mercantes que cumplían con las normas y ha inmovilizado nueve buques que no las cumplían desde el 13 de abril", ha informado el organismo en sus redes sociales.

La tensión en el paso de Ormuz sigue latente pese a la tregua indefinida en vigor. El inquilino de la Casa Blanca anunció este jueves que suspendía unos ataques presuntamente programados contra Irán alegando que, tras llevar a cabo "conversaciones al más alto nivel" con funcionarios iraníes, todas las partes han aprobado los "puntos finales" del acuerdo para poner fin a la guerra desatada con la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán hace más de tres meses.

Irán se ha limitado a matizar que "tan pronto" como las autoridades "competentes" hayan arribado a una conclusión sobre las negociaciones, lo anunciarán, en el marco de las negociaciones abiertas --con mediación de Pakistán-- tras el alto el fuego alcanzado el 8 de abril, marcado por recientes intercambios de ataques.