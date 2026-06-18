EEUU impone restricciones de visado a miembros del TPLF ante las tensiones con las fuerzas etíopes

Archivo - Bandera de Etiopía - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Estados Unidos ha aprobado restricciones de visado para "los miembros más radicales" del partido político Frente Popular para la Liberación de Tigray (TPLF) así como a sus familiares directos por supuestamente obstaculizar el proceso para terminar con la violencia en el norte de Etiopía.

El Departamento de Estado ha anunciado la adopción de estas medidas destinadas a "personas responsables o cómplices de obstaculizar la resolución de la crisis en la región de Tigray" en un comunicado en el que ha advertido de "las crecientes tensiones entre los sectores más radicales" de la formación política y el Gobierno de Etiopía, dirigido por el presidente Taye Atske Selassie, "amenazan con reavivar el conflicto en el norte" del país, así como con "socavar la paz y la seguridad en toda la región".

La cartera diplomática estadounidense ha advertido de que "cientos de miles de civiles en el norte de Etiopía ya han huido de sus hogares por temor a un nuevo estallido de la guerra" tras los enfrentamientos protagonizados a principios de este año entre las Fuerzas de Seguridad de Tigray (TSF) y las Fuerzas de Defensa Nacional de Etiopía (ENDF).

Así, ha advertido de que estos combates son los "primeros" tras el acuerdo de paz alcanzado en 2022 que puso fin a dos años de conflicto que "causó la muerte de 600.000 personas y llevó a la región al borde de la hambruna".