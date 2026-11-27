Una ciudadana iraní en el puerto de Bandar Abbas - Sha Dati / Xinhua News / Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Estados Unidos ha "incapacitado" un carguero en el golfo de Omán cuando intentaba romper el bloqueo norteamericano en el perímetro del estrecho de Ormuz.

El barco 'Pacific Archer' con bandera de Palau, había partido desde el puerto iraní de Bandar Abbas y se dirigía directamente al bloqueo norteamericano sin intención de detenerse tras múltiples avisos, según el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM).

En consecuencia, un vehículo aéreo militar "disparó municiones de precisión contra la popa del barco" e incapacitó la propulsión del navío sin hacer daño a su tripulación.

Las fuerzas estadounidenses han obligado a desviarse de sus rutas a 158 cargueros desde el comienzo de su bloqueo e incapacitado a seis barcos que intentaron romper el perímetro que Estados Unidos estableció como medida de respuesta al control que Irán ejerce ahora mismo sobre el estrecho de Ormuz, en medio del conflicto entre ambos países que estalló en febrero de este año.