Archivo - Un F-16 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (archivo) - Usaf/U.S. Air / Zuma Press / Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado este viernes que sus sistemas de defensa antiaérea realizaron disparos de advertencia contra un caza de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz, forzándolo a "alejarse del espacio aéreo iraní", sin que las fuerzas estadounidenses se hayan pronunciado sobre el supuesto incidente.

Así, ha resaltado en un comunicado que el aparato "se aproximó" a espacio aéreo de Irán cerca de la isla de Hengam "durante una misión destinada a escoltar y proporcionar cobertura aérea a embarcaciones infractoras", motivo por el que "fue objeto de disparos de advertencia" por los sistemas de defensa antiaérea iraní.

"Tras realizar una maniobra brusca, la aeronave se vio obligada a cambiar su rumbo y alejarse del espacio aéreo del país", ha manifestado, al tiempo que ha advertido de que "cualquier intento de eludir las normativas que regulan el control y la gestión del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz resulta inaceptable".

En este sentido, ha manifestado que "la persistencia en tales acciones podría acarrear pérdidas mayores tanto para los infractores como para las fuerzas militares que los respaldan", antes de insistir en que el espacio aéreo de Irán supone "una línea roja" que no debe ser traspasada, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní, IRIB.

"En caso de que los aviones de combate estadounidenses violen reiteradamente dicho espacio aéreo, harán frente a una respuesta defensiva contundente", ha apuntado la Guardia Revolucionaria, que ha incidido en que dicha respuesta "podría conducir a un desenlace similar al experimentado por el avión de combate F-15 y los drones estadounidenses que fueron objeto de acciones previas".

Irán ha declarado cerrado el estrecho de Ormuz --paso estratégico del petróleo desde el golfo Pérsico a países de todo el mundo-- a causa de la ofensiva lanzada en febrero por Estados Unidos e Israel contra el país y ha advertido de que solo es seguro cruzarlo a través de las rutas autorizadas por sus Fuerzas Armadas.

Estados Unidos, por su parte, asegura que no hay bloqueo del Ormuz porque controla este estrecho militarmente, una presencia que se limita a la parte exterior del paso, por donde afirma que escolta a buques para garantizar la continuidad de la exportación de petróleo desde Oriente Próximo.