EEUU informa de la muerte de otro militar en Kuwait por una "emergencia médica"

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas estadounidenses han informado este domingo de la muerte de un militar de la Guardia Nacional en Kuwait después de sufrir una "emergencia médica", sino que se relacione por el momento esta muerte con el conflicto abierto con Irán.

"Un soldado de la Guardia Nacional de Estados Unidos murió el 6 de marzo por un incidente de salud durante una emergencia médica en Kuwait", ha informado el Mando Central de las Fuerzas Armadas estadounidenses (CENTCOM) en un comunicado. "La causa exacta de la muerte está siendo investigada", ha añadido.

Este mismo domingo el CENTCOM ha informado de la muerte de un militar estadounidense más durante los ataques iraníes iniciales en respuesta a los bombardeos de Estados Unidos e Israel que comenzaron el 28 de febrero.

"Anoche un militar de Estados Unidos murió debido a las heridas sufridas durante los ataques iniciales del régimen iraní en Oriente Próximo", ha indicado en un comunicado.

El militar resultó herido de gravedad en un ataque contra militares estadounidenses en Arabia Saudí el pasado 1 de marzo, ha señalado el comunicado oficial.

Se trata del séptimo militar estadounidense muerto como consecuencia directa de los ataques iraníes durante la denominada Operación Furia Épica tras la muerte de seis soldados en un ataque en Kuwait y serían ocho si el último militar fallecido en Kuwait tiene relación con las acciones bélicas.