Los líderes de Quad durante la reunión en Manila. - Lukas Coch/AAP/dpa

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los líderes de Estados Unidos, Japón, India y Australia han acordado este martes una nueva iniciativa de vigilancia marítima en el Indo-Pacífico que incluirá medidas de intercambio de información y ejercicios conjuntos en una zona en la que China juega un papel cada vez más expansivo.

"Nos enorgullece dar la bienvenida a la Iniciativa de Colaboración para la Vigilancia Marítima del Indo-Pacífico una nueva iniciativa destinada a mejorar el intercambio de información y el conocimiento del entorno marítimo", ha señalado un comunicado conjunto de los líderes del formato Quad; Donald Trump, Sanae Takaichi, Narendra Modi y Anthony Albanese, en el contexto de la reunión en Filipinas de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN).

De cara al año que viene, los países de Quad apuntan a un ejercicio marítimo conjunto que con aviones de patrulla P-8 y P-3C, "contribuyendo así a que nuestros mares sean más seguros".

Del mismo modo, sobre la iniciativa conjunta sobre conectividad y protección de infraestructuras, el grupo amplia el esquema para que participe Australia, al tiempo que se centrará "también en los cables eléctricos, reforzando así la seguridad y la conectividad energéticas regionales".

"Acogemos favorablemente los próximos proyectos de cables submarinos en el océano Índico, cuyo objetivo es fortalecer la conectividad regional", ha indicado.

Sobre el "rápido aumento del número y la magnitud de los incidentes cibernéticos en la región", los líderes de Quad elevan su cooperación para trabajar conjuntamente para lograr un "ciberespacio abierto y seguro".

Respecto a la lucha contra el terrorismo y el extremismo violento, Estados Unidos, Japón, India y Australia se comprometen a reforzar la cooperación en el seno de Quad.