EEUU lanza nuevos ataques sobre objetivos de la Guardia Revolucionaria en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump - Europa Press/Contacto/Annabelle Gordon - Pool via

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Mando Central del Ejército estadounidense (CENTCOM) ha confirmado este martes que sus fuerzas han lanzado ataques contra objetivos de la Guardia Revolucionaria iraní en distintos puntos de Irán tras la última oleada de bombardeos perpetrada por el Ejército contra la isla iraní de Larek.

"Hoy a las 12.00 horas, las fuerzas estadounidenses han empezado a atacar objetivos de la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán. Los ataques siguen a los recientes intentos de ataques por parte de la Guardia Revolucionaria contra el transporte comercial en el estrecho de Ormuz y contra miembros del servicio estadounidense desplegados en la región", ha señalado en redes sociales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado en varias ocasiones durante los últimos meses que Washington destruyó las capacidades militaes de Irán en el marco de la ofensiva lanzada el 28 de febrero junto a Israel, a pesar de lo cual los enfrentamientos han continuado esporádicamente, incluido un intercambio de ataques en las últimas horas.

El magnate ya adelantó en declaraciones a Fox News que las fuerzas estadounidenses golpearían con dureza" a Irán por sus últimos ataques contra objetivos de Estados Unidos en Jordania y Emiratos Árabes Unidos (EAU), lanzados en respuesta a los bombardeos de Washington contra la isla de Larak, los primeros en cerca de un mes.