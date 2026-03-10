EEUU niega que la Armada haya escoltado un buque en aguas del estrecho de Ormuz

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt - Europa Press/Contacto/Andrew Leyden

MADRID 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha negado este martes que la Armada de Estados Unidos haya escoltado a ningún buque en aguas del estrecho de Ormuz, donde el tráfico marítimo ha caído en picado en medio de la guerra en Irán, país que controla el estratégico paso.

"Puedo confirmar que la Marina de Estados Unidos no ha escoltado ningún petrolero ni buque en este momento", ha señalado en una rueda de prensa en la que ha matizado que "por supuesto, esa es una opción que el presidente (Donald Trump) ha dicho que utilizará sin duda alguna si es necesario, en el momento oportuno".

Sus declaraciones llegan después de que el secretario de Energía, Chris Wright, afirmara en redes sociales que "la Marina de los Estados Unidos escoltó con éxito a un petrolero a través del estrecho de Ormuz para garantizar que el petróleo siga fluyendo a los mercados mundiales", un mensaje que eliminó minutos más tardes.

Preguntada por las palabras de Wright, Leavitt ha indicado que conocía la publicación, pero ha asegurado que no ha tenido "la oportunidad de hablar directamente con el secretario de Energía al respecto".

El mandatario estadounidense ha amenazado a Irán con atacar el país "20 más fuerte" si emprende cualquier acción que interrumpa el transporte de crudo en el estrecho de Ormuz.

El petróleo ha experimentado en los últimos días una escalada de precios de récord, llegando a superar los 115 dólares el barril este lunes, si bien tanto el barril de Brent, de referencia en Europa, como el West Texas Intermediate, empleado en Estados Unidos, han bajado hasta situarse de nuevo por debajo del umbral de los 90 dólares después de que Trump apuntara a una pronta finalización de la guerra.

Durante su comparecencia, Leavitt ha reiterado que el inquilino de la Casa Blanca "no descarta opciones" en el conflicto contra Teherán, incluido el despliegue de tropas estadounidenses en el país centroasiático.

Por otra parte, ha anunciado que el Departamento de Defensa hará público su informe sobre el ataque a la escuela femenina de Minab, en la que murieron cerca de 170 personas en la primera jornada de ataques contra territorio iraní. "Y como dijo el presidente ayer en su rueda de prensa, aceptará la conclusión de esa investigación, sea la que sea", ha asegurado.