EEUU niega que la salida de los opositores venezolanos de la Embajada argentina fuera negociada con Cabello o Maduro

MADRID 9 May. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han negado este jueves que la salida de los opositores venezolanos retenidos en la Embajada argentina en Caracas desde hace poco más de un año haya sido fruto de una negociación, tal y como aseguró en la víspera el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello.

La portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Tammy Bruce, ha señalado que debe "rechazar toda la premisa", al ser preguntada sobre una negociación que contara con Cabello o el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

"Bueno en primer lugar, tengo que rechazar toda la premisa. No voy a comentar ninguna de esas afirmaciones que no son más que eso. Cuando haya detalles sobre lo que ocurrió los oirán de nosotros y también puede sonar a película, no lo sé. Pero lo que sí sé es que estas personas están ahora fuera de peligro mientras seguimos trabajando para sacar a más personas de ese peligro", ha declarado en rueda de prensa.

La portavoz de la cartera diplomática estadounidense se ha manifestado asimismo sobre las informaciones difundidas en el diario argentino 'Clarín' apuntando a la participación de agentes de la Inteligencia de Estados Unidos en la operación.

"A mí me suena a película. Quizá de dentro de unos años o quizá de hace cinco. Por supuesto que no haré comentarios sobre chismes y especulaciones e historias increíbles, pero en este momento son historias", ha considerado Bruce.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, anunció este martes la llegada al país norteamericano de los cinco opositores venezolanos que vivían refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas desde marzo de 2024, ante la creciente represión que precedió a las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Durante el último año, el Gobierno venezolano había establecido una vigilancia sobre el edificio y limitaba el suministro de luz y agua en la Embajada, sin actividad diplomática alguna desde la suspensión de relaciones entre Caracas y Buenos Aires tras los discutidos comicios.