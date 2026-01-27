EEUU niega que vincule las garantías de seguridad a las cesiones territoriales de Ucrania en el Donbás

Publicado: martes, 27 enero 2026 17:13
MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos ha negado este martes que esté vinculando las garantías de seguridad para el futuro posbélico en Ucrania a las cesiones territoriales que haga Kiev en la región del Donbás, territorio que en su mayoría controla Rusia pero que aspira a ampliar y consolidar en un eventual acuerdo de paz.

Fuentes conocedoras del tema explican a Europa Press que Washington "no está forzando a Kiev a realizar ninguna concesión territorial" en el marco de las negociaciones y reiteran que "las garantías de seguridad que negocian Estados Unidos y Ucrania dependen de que haya un acuerdo de paz".

"El contenido de dicho acuerdo depende solo de Rusia y Ucrania", insisten las fuentes.

Este martes el diario británico 'Financial Times' publicó que la Administración estadounidense estaba presionando a Kiev para realizar concesiones territoriales a cambio de ofrecer apoyo a su futura seguridad, señalando que el acuerdo conllevaría ceder la región del Donbás a Rusia, uno de los caballos de batalla del Kremlin desde que iniciaron las negociaciones.

Las últimas conversaciones tripartitas, entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, celebradas en Emiratos Árabes Unidos, se han centrado precisamente en cuestiones militares y territoriales.

El medio británico señalaba que la oferta de Estados Unidos para reforzar militarmente a Kiev una vez acabe la guerra se basaría también en que Ucrania retire sus tropas de partes del este del país que todavía controla.

