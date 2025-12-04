EEUU "no descarta" redadas y detenciones antiinmigración durante el Mundial de fútbol

Archivo - El director del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la preparación del Mundial de fútbol masculino, Andrew Giuliani - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

MADRID 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Estados Unidos han afirmado este miércoles que el presidente del país, Donald Trump, "no descarta nada", tampoco la ejecución de redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en partidos del Mundial de fútbol de 2026, que se celebrará en junio y julio en Norteamérica, y han señalado que el ICE podrá realizar detenciones durante los encuentros.

"Conozco al presidente desde hace 25 años, no descarta nada que ayude a mejorar la seguridad de los ciudadanos estadounidenses", ha declarado en rueda de prensa el director del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la preparación del Mundial de fútbol masculino, Andrew Giuliani.

El hijo del exalcalde de Nueva York y exabogado de Trump, Rudy Giuliani, ha especificado además que "sí" será posible ver detenciones por parte del ICE durante los enfrentamientos entre selecciones, tanto en los estadios como en sus alrededores, ya que Trump "quiere que la gente venga legalmente a Estados Unidos y que siga el proceso legal". "De esa manera, también podemos identificar quién está aquí", ha agregado.

"Queremos dar la bienvenida a todo el mundo para que venga legalmente", ha subrayado el responsable, que también ha indicado que el proceso de evaluación de visados no es distinto para quienes quieran acudir a Estados Unidos específicamente para el Mundial. "Incluso con este sistema de programación de citas priorizadas de la FIFA, aunque las personas puedan adelantarse en la cola si tienen una entrada (para un partido), seguirán pasando por los procedimientos de control habituales que se requieren para entrar en el país", ha señalado.

Según ha informado, Estados Unidos espera "entre cinco y siete millones de visitantes internacionales" durante un torneo en el que Washington está priorizando la seguridad. "Celebramos el gran entusiasmo que traerá este torneo (...). Lo que no aceptamos ni toleraremos son los disturbios que amenacen la seguridad de los aficionados o de las comunidades", ha subrayado.

Por ello, ha destacado, entre otras medidas, la creación por parte de la Policía Federal (FBI) y del Departamento de Seguridad Nacional de un "centro internacional de coordinación policial", así como el gasto de 625 millones de dólares (más de 536 millones de euros) para "apoyar a las fuerzas del orden, desde entrenamientos y ejercicios hasta ciberseguridad y respuesta a emergencias", y el de 500 millones de dólares (cerca de 429 millones de euros) en sistemas contra drones ilegales.