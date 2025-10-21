EEUU y ocho países latinoamericanos ofrecen su apoyo para "estabilizar" la economía de Bolivia tras la victoria de Paz

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Estados Unidos y ocho países latinoamericanos han anunciado este martes su disposición a apoyar al futuro gobierno de Bolivia para "estabilizar" la economía del país tras la victoria de Rodrigo Paz en las elecciones presidenciales, que ha puesto fin a casi dos décadas de gobiernos del izquierdista Movimiento Al Socialismo (MAS).

"Los países signatarios están preparados para apoyar los esfuerzos de la administración entrante para estabilizar la economía de Bolivia y abrirla al mundo, fortalecer sus instituciones democráticas, impulsar el comercio y la inversión internacional, y profundizar su compromiso con socios regionales y globales en una amplia gama de temas importantes", reza un comunicado.

Así, se han comprometido "a trabajar de manera estrecha con el presidente electo" y con su gobierno "para avanzar en los objetivos compartidos de seguridad regional y global, prosperidad económica, y crecimiento que beneficien a todas" las "naciones". "Acogemos con beneplácito la renovada y proactiva participación de Bolivia en la búsqueda de soluciones a los desafíos regionales y globales", han añadido.

Los nueve países han aprovechado la ocasión para felicitar a Paz por su elección y han reconocido al pueblo boliviano por "su firme compromiso con la democracia, demostrando a través de su activa participación en este proceso electoral": "El 19 de octubre, el pueblo boliviano hizo escuchar su voz de manera decisiva", han manifestado.

En este sentido, han considerado que "este resultado refleja la voluntad del pueblo boliviano de abrazar el cambio y trazar un nuevo rumbo para su nación" y el resto de la región, "marcando un alejamiento de la mala gestión económica de las últimas dos décadas".

El documento está firmado por los gobiernos de Argentina, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago.

Paz, considerado un dirigente moderado y dialogante, ha apostado durante la campaña por tender la mano a diferentes colectivos, en un momento de gran agitación social en Bolivia. Tras los comicios, anunció si intención de restablecer las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, después de 17 años de ruptura.