EEUU ordena revocar el visado al juez brasileño Alexandre de Moraes tras las medidas cautelares a Bolsonaro

MADRID 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha ordenado la revocación del visado al juez del Tribunal Supremo de Brasil Alexandre de Moraes --encargado del proceso judicial contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro-- así como a sus "aliados" en la Corte y sus familiares, sin especificar más nombres concretos, tras la imposición de medidas cautelares contra Bolsonaro por la financiación de una trama en Estados Unidos para defender su inocencia.

"La cacería política del juez Alexandre de Moraes, del Tribunal Supremo Federal de Brasil, contra Jair Bolsonaro creó un complejo de persecución y censura tan amplio que no solo viola los derechos fundamentales de los brasileños, sino que también se extiende más allá de las fronteras de Brasil y afecta a los estadounidenses", ha señalado Marco Rubio en el mensaje que anunciaba la revocación del visado.

Este viernes, la Policía Federal de Brasil ha registrado la casa de Brasilia del expresidente Bolsonaro y ha impuesto una serie de medidas cautelares contra él, como la obligación de llevar una tobillera electrónica, no acercarse a embajadas, no utilizar redes sociales o no comunicarse con otros implicados en la investigación que lo señala como responsable de financiar en EEUU una trama para la aplicación de este tipo de sanciones a autoridades del país sudamericano y ejercer presiones para que lo declaren inocente.

Bolsonaro tampoco cuenta con pasaporte por el proceso judicial que enfrenta por la trama golpista de 2022, tras las elecciones que resultaron en la victoria del actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, por la que el expresidente y otras siete personas están acusadas de intento de abolir de manera violenta el Estado de derecho --entre otros delitos-- durante las protestas en las que se intentó tomar las instituciones el 8 de enero de 2023.

Igualmente, el exmandatario deberá pernoctar en su residencia y no tener contacto con embajadores ni diplomáticos extranjeros, en un momento en el que algunas informaciones sugerían la posibilidad de que solicitara asilo a Trump, que en las últimas semanas ha lanzado una cruzada en redes sociales en favor de él.

Los investigadores sostienen que Bolsonaro ha utilizado hasta dos millones de reales (300.000 euros) para hacer campaña a través de su hijo, Eduardo, en Estados Unidos desde marzo, en favor de las sanciones contra cargos brasileños, todo ello en un momento en el que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha mostrado un inusitado interés por su situación.

Ya en mayo, Marco Rubio amenazó a De Moraes con la imposición de sanciones tras la apertura del proceso que investigaba esta trama, mencionando las "altas posibilidades" de que esto ocurriera.

"Para los que todavía no entienden: No habrá marcha atrás", ha indicado el hijo de Jair Bolsonaro y diputado federal de Brasil, Eduardo Bolsonaro, --también investigado en la trama-- en un mensaje desde su cuenta de la red social X tras el anuncio del Gobierno estadounidense.