EEUU otorga la residencia permanente a un exministro de Ghana acusado de corrupción en su país

Archivo - Imagen de archivo del ministro de Finanzas de Ghana, Ken Ofori Atta, en Davos, Suiza - Sikarin Fon Thanachaiary/World E / DPA - Archivo

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades Estados Unidos ha otorgado residencia permanente al exministro de Finanzas de Ghana Ken Ofori-Atta, que permanecía en Estados Unidos desde enero de 2025 para recibir tratamiento médico y está acusado en el país africano por distintos cargos de corrupción.

Su abogado, el juez Kusi-Minkah Premo, ha indicado en un comunicado que un tribunal especializado en inmigración le ha otorgado la residencia permanente después de que fuera detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en relación a su estatus migratorio.

"El tribunal ha considerado que los cargos penales en Ghana no son creíbles", ha precisado en un comunicado recogido por el diario ghanés 'Daily Graphic' en el que deja claro que la decisión de la corte es exclusivamente relativa a si "cumple con los requisitos" para acceder a este estatus y no por el caso abierto en Ghana.

La Fiscalía del país africano ha "tomado nota" de la decisión y ha recordado que la "legitimidad o ilegitimidad de las acusaciones penales contra Ofori-Atta será determinada por los tribunales de Ghana, que tienen jurisdicción para determinar su culpabilidad o inocencia".

"Ofori-Atta conserva la ciudadanía ghanesa y puede ser extraditado a Ghana si así lo decide un tribunal de extradición de Estados Unidos", ha indicado, reiterando que el expediente de administración "no se encuentra ante el tribunal de inmigración".

Sobre el exministro pesan decenas de cargos por sus acciones cuando encabezaba la cartera de Finanzas, incluidos los de conspiración para cometer un fraude y desfalco. La Fiscalía ghanesa ya afirmó en febrero de 2025 que el exministro era un fugitivo que estaba intentando escapar de la Justicia.